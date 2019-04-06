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AK Parti'li Özcan: Ankara'da 12 bin 180 sandığın sayımı için müracaat ettik

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Seçmenin iradesinin yansıması, sayım döküm işlemlerindeki çelişen hata ve hukuka aykırılıkların giderilmesi için tüm Ankara'daki 12 bin 180 sandığın sayımına karar verilmesi talebiyle il seçim kuruluna müracaatımızı bugün itibariyle yapmış durumdayız" dedi.

AK Parti'li Özcan: Ankara'da 12 bin 180 sandığın sayımı için müracaat ettik

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Seçmenin iradesinin yansıması, sayım döküm işlemlerindeki çelişen hata ve hukuka aykırılıkların giderilmesi için tüm Ankara'daki 12 bin 180 sandığın sayımına karar verilmesi talebiyle il seçim kuruluna müracaatımızı bugün itibariyle yapmış durumdayız" dedi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 12:17
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AK Parti'li Özcan: Ankara'da 12 bin 180 sandığın sayımı için müracaat ettik

ANKARA, (DHA)

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Başkan Özcan, yerel seçim sonrası 25 ilçede Büyükşehir Belediye Başkanı seçimine ilişkin kullanılan oyların ilçe seçim kurullarınca yeniden sayımına ilişkin talepte bulunduklarını hatırlattı. Taleplerinin hukuka ve yasaya aykırı şekilde Akyurt, Ayaş, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Yenimahalle, Çankaya 1, 2, ve 3'üncü seçim kurullarınca reddedildiğini bildiren Özcan, "Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya 4’üncü seçim kurulu, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ilçe seçim kurullarında ise taleplerimizin tamamı kabul edilmesi gerekirken, kısmen kabul edilmiştir. İlçe seçim kurullarında yapılan sayımlarda partimizin oyu bin 807 artmıştır" dedi.

'İTİRAZLARIMIZI BUGÜN İTİBARİYLE YAPMIŞ DURUMDAYIZ'

AK Partili Hakan Han Özcan, sandık kurulu tarafından düzenlenerek bir nüshası parti görevlilerine, bir nüshası ise ilçe seçim kuruluna verilen tutanaklar arasında bariz farklılıklar olduğunu öne sürdü. Özcan, şöyle konuştu:

"Hatta bazı ilçe seçim kurullarına teslim edilen sandık sonuç tutanakları üzerinde oynama, ekleme, düzeltme yapıldığı belirlenmiştir. Geçersiz oyların sayımında ortaya çıkan fahiş maddi hatalar, hukuki aykırılıklar içerir somut sonuçlar göz önünde tutularak, kamuoyunun tereddütlerinin giderilmesi, hukuk devleti olmanın gereği, seçmenin iradesinin yansıması, sayım-döküm işlemlerindeki çelişen hata ve hukuka aykırılıkların giderilmesi için tüm Ankara'daki 12 bin 180 sandığın sayımına karar verilmesi talebiyle il seçim kuruluna müracaatımızı bugün itibariyle yapmış durumdayız."

'FARK BİN 139 DARALMIŞ OLDU'

Özcan, 'Mansur Yavaş ile Mehmet Özhaseki arasındaki fark an itibariyle ne kadar oldu' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"İtirazlarımız olmadan önce 124 bindi. Normalde bu rakam 123 bine düştü. Buradaki bin 807 oy lehimize, 668 oy da CHP’nin lehine çıkmış oldu. Fark da bin 139 daralmış oldu" dedi.

Özcan, itirazların bugün saat 15.00 itibariyle il seçim kuruluna teslim edildiğini de açıkladı.

DHA

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