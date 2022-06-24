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AK Parti'li Kaya: Yaşlılar için harekete geçeceğiz

24 Haziran 2022 Cuma 14:24
AK Parti'li Kaya: Yaşlılar için harekete geçeceğiz

ANKARA -  TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, "Dünyada 167 ülke içinde yaşlı nüfus olarak 68'inci sıradayız. Yaşlanan bir Türkiye var. Bunu sağlıklı yönetmemiz lazım. Dünya uygulamalarını inceleyerek en iyi örnekleri alarak bizde de uygulamayı hedefliyoruz. Biz özellikle sağlıklı yaşlanmayla ilgili neler yapılmasını tespit ettikten sonra uygulama konusunda da yaşlılar için harekete geçeceğiz" dedi.

TBMM'de 2 ay önce yaşlıların, hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları ve yaşamaları muhtemelen sorunlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, komisyonun çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

Meclis’te ilk defa böyle bir komisyon kurulduğunu anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Yaşlanan dünyamızın yaşlı bir nüfusu var. Yaşlı gerçeği ile yüzleşmemiz gerekiyor. Dünya yüzleşti bizim de artık yüzleşmemiz gerekiyor. Dünyada şu anda yaklaşık 764 milyon 65 yaş üstü insan var. Türkiye'de ise şu anda 8 milyona yakın 65 yaş üstü insanımız var ve bunların 1 buçuk milyonu tek başına yaşıyor. Türkiye'de her 4 konuttan birinde 65 yaş üstünde insanımız var. Dünyada da 167 ülke içinde yaşlı nüfus olarak 68’inci sıradayız. Bütün kadim medeniyetlerde, bütün dinlerde yaşlıya saygı çok önemli. Bizde de öyle. Peki şu anda gerçek böyle mi? Değil. Türkiye'de özel ve kamu sektöründeki 25 bine yakın huzurevlerinde devamlı bakım alan yaşlılarımız var. Kapasite yüzde 65 ama; böyle bir medeniyetin böyle bir sonucu olmamalı. Bu biraz tartışmalı bir konu. Biz ne yapmaya çalışacağız? Biz özellikle sağlıklı yaşlanmayla ilgili neler yapılmasını tespit ettikten sonra uygulama konusunda da yaşlılar için harekete geçeceğiz. Yaşlılarımızın teknoloji ile buluşturulması, şehrin bu konuda planlanması ve mesken uygulamalarında yaşlılara saygıyı esas alan bir çalışmayı arzu ediyoruz. Türkiye'de yaşlanmayla ilgili süreçlerin mevcut verilerini belirleyip; hukuki mevzuatlarımızı, uygulamalarımızı tespit edip ortaya çıkarmak ve bunları uygulamak arzusundayız."

'AMACIMIZ, YAŞLILARA BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMEK'

Komisyonun çalışma süresi içinde 14 bakanlık, 50'ye yakın sivil toplum kuruluşu ve 20'ye yakın da uzman dinleyeceklerini belirten Kaya, Türkiye'de yaşlılar konusunda bir farkındalık yaratmak istediklerini vurgulayarak, "Yıllar geçtikçe dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı oranı artıyor. Türkiye 2080 yılında yaklaşık her 4 kişiden birinin yaşlı, yani 65 yaşın üstünde olacağı öngörülüyor. Yüzde 25'leri aşacağı söyleniyor. Biz çalışmalarımızı 2 bölümde sürdüreceğiz. Birincisi dinlemek. Kurumları dinliyoruz, dinlerken bazı tespitleri paylaştığımızda hemen uygulamaya geçildiğini söyleyebilirim. İkincisi de yerinde gidip görerek incelemek. Hem özel sektörü hem de kamuya bağlı kurumlarımızın uygulamalarını yerinde görmek, incelemek. Dünya örneklerini uygulamalarını inceliyoruz. İyi örnekleri alarak uygulamayı hedefliyoruz. Biz gençlik, spor ve aileyi nasıl önemsiyorsak, artık bir yaşlı gerçeğimiz var ve bunu da önemsememiz gerekiyor. Amacımız, Türkiye'nin yaşlılara bakış açısını değiştirmek" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Partili KayaYaşlılar
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