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AK Parti'li Çelik: Bu merkez Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendi parti içi rakiplerini zora sokmak için yalan haber üreten, yalan siyasetine sarılan, kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı. Bu merkez en ufak sorumluluk duygusuna sahipse, Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. İftira attıkları CHP'li siyasetçilerden af dilemelidir" dedi.

AK Parti'li Çelik: Bu merkez Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendi parti içi rakiplerini zora sokmak için yalan haber üreten, yalan siyasetine sarılan, kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı. Bu merkez en ufak sorumluluk duygusuna sahipse, Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. İftira attıkları CHP'li siyasetçilerden af dilemelidir" dedi.

24 Kasım 2019 Pazar 17:55
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AK Parti'li Çelik: Bu merkez Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir

ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir CHP’liyle görüştüğü iddialarına ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu. Çelik, yalan habere imza atan gazetecilerin bu yalanın arkasından çekildiğini dile getirerek, haberin kaynağı olarak CHP Genel Merkezi'nin işaret edildiğine vurgu yaptı. Çelik, "Bu yalan haberin hedefi olan CHP'li siyasetçi, bu yalan haber vasıtasıyla üretilen kumpasın CHP Genel Merkezi tarafından üretildiğini söylüyor. Açıkça, tüm taraflar CHP Genel Merkezi'nin, ürettiği bu kumpas siyaseti yüzünden hesap vermesi gerektiğini söylüyorlar. Yalan siyaseti üreten CHP sözcüleri ise mahcup olacakları yerde hala Cumhurbaşkanlığını suçlama şeklindeki yalan siyasetini sürdürmeye devam ediyorlar. Yalan, kumpas ve ahlak sınavından eksi not alarak her dakika daha fazla dibe çökmek siyasal karakter haline gelmiş artık. Kendi koltuklarını korumak için yalana ve komploya kurumsal kimlik giydirmeye çalışan bir grupla karşı karşıya siyaset hayatımız. Tablo net; siyasal çürümüşlük bir siyaset biçimi haline gelmiş artık" değerlendirmesinde bulundu.

'SİYASİ ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN SEMBOL OLAYLARINDAN BİRİ'

Nitelikli siyaset üretemeyenlerin, çürümüş siyasi senaryo üretim merkezi haline gelmiş durumda olduğunu kaydeden Çelik, "Ne siyasi hayatımız ne de CHP’ye destek veren vatandaşlarımız hak ediyor bunu. Siyasi çürümüşlüğün sembol olaylarından biriyle karşı karşıyayız. Çürümüş bir siyaset tarzının, suçunu itiraf eden boş meydan okumalarını görüyor herkes. Kendi parti içi rakiplerini zora sokmak için yalan haber üreten, yalan siyasetine sarılan, kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı. Bu merkez en ufak sorumluluk duygusuna sahipse, Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. İftira attıkları CHP’li siyasetçilerden af dilemelidir. Sahte plakalardan daha sahte bir senaryonun sahipleri olarak herkese özür borçları vardır. Ürettikleri bu çirkin senaryolar yüzünden tüm milletimize ve CHP kimliğini kullanarak yaptıkları bu çirkin işlerden dolayı CHP'li vatandaşlarımıza özür borçları vardır" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 24.11.2019 10:24
Anahtar Kelimeler:
AK PartiÖmer çelikCumhurbaşkanıCHPSiyaset
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