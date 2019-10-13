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AK Parti'li Çelik: Akıncı'nın açıklamalarını kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Barış Pınarı Harekatı bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, terör örgütüne karşı tek bir cümle kuramıyor ama teröre karşı mücadelemizi eleştiriyor. Bu açık bir saygısızlıktır. Bu açıklamaları kınıyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik: Akıncı'nın açıklamalarını kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Barış Pınarı Harekatı bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, terör örgütüne karşı tek bir cümle kuramıyor ama teröre karşı mücadelemizi eleştiriyor. Bu açık bir saygısızlıktır. Bu açıklamaları kınıyoruz" dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 15:12
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AK Parti'li Çelik: Akıncı'nın açıklamalarını kınıyoruz

ANKARA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Barış Pınarı Harekatı bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, terör örgütüne karşı tek bir cümle kuramıyor ama teröre karşı mücadelemizi eleştiriyor. Bu açık bir saygısızlıktır. Bu açıklamaları kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamasına, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajlarla gösterdi. Çelik, Akıncı'nın harekatla ilgili açıklamasının basiretsizlik ve saygısızlık olduğunu belirterek, "Türkiye'yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz" dedi. AK Parti'li Çelik, Akıncı'nın ayrıca Kıbrıs Türklerinin zulümden kurtulmasını sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nı da eleştirdiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin kurtuluşunu sağlayan bir harekatı eleştiren kişi konumuna düşmüştür. Barış Pınarı Harekatı bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. Sayın Akıncı, terör örgütüne karşı tek bir cümle kuramıyor ama teröre karşı mücadelemizi eleştiriyor. Bu açık bir saygısızlıktır. Sayın Akıncı, ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile bir cinayet şebekesine karşı mücadele ediyor. Size bu cinayet şebekesinin alçak saldırıları sonucu sadece son birkaç günde içinde bebekler de olan kaç vatandaşımızın, kaç askerimizin şehit olduğunu hatırlatırım. Sayın Akıncı size Kıbrıs Barış Harekatı’nın hangi soykırım ve cinayet şebekesine karşı yapıldığını hatırlatmak zorunda kalmamız da çok üzücüdür. Şehit olan arkadaşlarınızın hatırına bu basiretsiz ve saygısız dili kullanmamalıydınız. Kıbrıs Barış Harekatı bir cinayet şebekesine karşı yapılmış ve barışı tesis etmiş bir harekattır. Barış Pınarı Harekatı da bir cinayet şebekesine karşı yürüttüğümüz terörle mücadeledir. Bu mücadelelerde kim yanımızda durdu, kim karşımızda durdu, unutmadık, unutmayacağız. Sayın Akıncı, keşke adınızı haklı ve meşru olandan yana yazdırsaydınız. Keşke bir Cumhurbaşkanı olarak terör örgütleriyle diyalog çağrısı yapan kişi olmasaydınız. Bu açıklamaları kınıyoruz. KKTC'deki kardeşlerimizi temsil etmeyen bu açıklamalar Akıncı için kara lekedir. Dün Kıbrıs Barış Harekatı’nı yaparken hangi iradeye sahipsek bugün de Barış Pınarı Harekatı için aynı iradeye sahibiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ak PaktiÖmer çelikBarış Pınarı HarekatıKKTCCumhurbaşkanıMustafa Akıncı
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