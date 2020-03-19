Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
KKTC’de koronavirüs pandemisi kan bağışını düşürdü
KKTC’de koronavirüs pandemisi kan bağışını...
Ümraniye kadını vurup intihar girişiminde bulundu
Ümraniye kadını vurup intihar girişiminde...
İstanbul'da yollar boşaldı
İstanbul'da yollar boşaldı
Beylikdüzü'nde otelin dış cephesi yandı
Beylikdüzü'nde otelin dış cephesi yandı
Fındıkta zirai don endişesi
Fındıkta zirai don endişesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

AK Parti'li belediyelere 'koronavirüs' genelgesi

AK Parti tarafından koronavirüs tedbirlerine ilişkin partili belediyelere gönderilen genelgede, fahiş fiyat artışına karşı denetimlerin artırılması, su borcu olan halk için hijyen tedbirleri kapsamında su kesintisi yapılmaması istendi.

19 Mart 2020 Perşembe 13:25
0 Okunma
AK Parti'li belediyelere 'koronavirüs' genelgesi

ANKARA - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca AK Parti'li belediyelere koronavirüs tedbirlerine ilişkin 8 maddelik genelge gönderildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla gönderilen genelgede, kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye’de de görüldüğüne dikkat çekildi. AK Parti'li belediyelerin bu salgınla mücadele edebilmek için birtakım önlemler almak durumunda olduğu belirtilerek, “Belediyelerimizin alması gereken zorunlu tedbirler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Gerekli dikkatin gösterilmesini, bu konuda belediyelerimizin topluma rehberlik etmelerini rica eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim" denildi.

Genelgede belediyelerde alınması gereken tedbirler, şöyle sıralandı:

"İnsanlara yakın temas ortamı oluşturan her türlü organizasyon iptal edilmelidir. Açılış programları, toplantılar, davetler, kutlamalar vb. tüm organizasyonlar ertelenmelidir. Kalabalık oluşmasına imkân sunan cenaze ve düğün gibi organizasyonlarına belediye tarafından kapalı ortam sağlayan çadır hizmetine ara verilmelidir. Vatandaşlar bu konuda bilinçlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karantina tedbirlerine riayet edilmesine katkı sağlanmalıdır. Umre veya yurtdışından gelip karantinaya alınan vatandaşlarımızın tedbirlere uyması sağlanmalıdır. Bu konudaki ihmaller salgının yayılma hızını artıracak ve yeni birçok insanın enfekte olmasına yol açabilecektir. Kul hakkı sorumluluğu ile hareket edilmesi gerekmektedir. Belediye Başkanlarımız bu anlamdaki ziyaretlerine ara vermelidir.  Pazar yeri, kapalı çarşılar meydanlar, tramvay ve metro istasyonları, otobüs durakları gibi toplu kullanım alanları ile toplu taşıma araçları belirli aralıklarla dezenfekte edilmelidir. Fahiş fiyat artışlarına karşı zabıta denetimleri artırılmalıdır.  Su borcu olan vatandaşlar için hijyen tedbirleri kapsamında su kesintisi yapılmamalıdır. Mülkiyeti belediyelere ait olan yerlerin kira alacaklarının tahsilinde esnek davranılmalı, ödeme güçlüğü yaşayan esnafların kira tahsilatları ertelenmelidir. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere; resmi kurumlarımız dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemelidir. Sağlık Bakanlığı’nın salgınla mücadele için yayınlamış olduğu kurallara belediyelerimizin tanıtım mecralarında yer verilmeli ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için gereken çabalar gösterilmelidir. Toplumsal infial oluşturacak açıklama ve söylemlerden uzak durulmalıdır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiBelediyelerKoronavirüs Genelgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pakdemirli'den 'stok' açıklaması
Bakan Pakdemirli'den 'stok' açıklaması
Koronavirüsle mücadele kapsamında CİMER'e 15 bin başvuru
Koronavirüsle mücadele kapsamında CİMER'e 15 bin başvuru
Bahçeli: Virüsü inşallah bertaraf edeceğiz
Bahçeli: Virüsü inşallah bertaraf edeceğiz
Bakan Çavuşoğlu: "3 bin 614 vatandaşımızı bu gece getireceğiz"
Bakan Çavuşoğlu: "3 bin 614 vatandaşımızı bu gece getireceğiz"
Bakan Varank: Aşıya odaklandık, ümitliyiz
Bakan Varank: Aşıya odaklandık, ümitliyiz
Bakan Gül: Karantinaya uymamak suç
Bakan Gül: Karantinaya uymamak suç
CHP'den 'dezenfektan ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirilsin' teklifi
CHP'den 'dezenfektan ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirilsin' teklifi
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kırım' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kırım' açıklaması
Dışişleri'nden ABD'ye 'İnsan Hakları Raporu' tepkisi
Dışişleri'nden ABD'ye 'İnsan Hakları Raporu' tepkisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı