AK Parti Kızılcahamam kampında halı saha maçı

ANKARA (DHA)

AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bakanlar ve AK Parti'li milletvekilleri, siyasete ara vererek futbol maçı yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın takımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun takımını 7-3 mağlup etti.

AK Parti kampı için Kızılcahamam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve bazı milletvekilleri toplantıdan arta kalan zamanda futbol maçı yaptı.

Maç için halı sahaya gelen Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, "Benim olduğum yerde her zaman iddia vardır, merak etmeyin. Maçtan sonra görüşelim, kazanan dostluk olsun" dedi.

Bakan Varank ise "İddia yok bizde, biz sahada konuşuruz, maçtan önce konuşmayız. Beni kaleye koymayın" diyerek espri yaptı. Maçı izlemek için gelen Bakan Çavuşoğlu da "Sahada fazla oyuncu var, meclis takımı, uzun süredir antrenmansız olduğum için oynamadım, gelecek sene inşallah" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN VARANK'A: İDDİA YOKMUŞ, NESİNE OYNUYORSUNUZ?

Basın mensuplarının 'iddia yok' demesi üzerine Bakan Varank'a seslenen Çavuşoğlu, "Mustafa Varank, nesine oynuyorsunuz, iddia yokmuş" diyerek espri yaptı. Varank ise "Sen bir üst tura geçtiğin için yenen seninle oynayacak Sayın Bakanım" dedi.