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AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak’tan küçük yazara destek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Avrasya Kitap Festivali’nde yaptığı ziyarette, imza günü olan 9 yaşındaki yazar Rüya Aygüneş ile tanıştı. Burada küçük yazara destek veren Başkan Şenocak, Rüya’nın basılan bin kitabının 300 adetini alarak, çocuklara dağıtacağını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak’tan küçük yazara destek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Avrasya Kitap Festivali’nde yaptığı ziyarette, imza günü olan 9 yaşındaki yazar Rüya Aygüneş ile tanıştı. Burada küçük yazara destek veren Başkan Şenocak, Rüya’nın basılan bin kitabının 300 adetini alarak, çocuklara dağıtacağını söyledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:42
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak’tan küçük yazara destek

İSTANBUL - 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi gece gündüz sahada çalışmalarını sürdüren AK Parti İl Başkanı Şenocak, Yenikapı’da gerçekleşen Avrasya Kitap Festivali’ni ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Şenocak, yayınevleri sahipleri ve yazarların kitap festivali hakkında görüşlerini aldı.

KÜÇÜK YAZARA DESTEK

Avrasya Kitap Fuarı’nda yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Şenocak’a AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan da eşlik etti. Bir stantta imza günü olan 9 yaşındaki Rüya Aygüneş ile tanışan Başkan Şenocak, küçük yazara destek verdi. Ergün Turan ve Başkan Şenocak, Aygüneş’in kaleme aldığı kitabı incelediler. Başkan Şenocak, “Rüya hanım ilk kitabını çıkarmış oldu. İnşallah bundan sonra çokça kitaplar yazmayı Allah sana nasip eder. Biz sana destek olalım ve kitaplarından alalım. Sizin yaş kategorinizdeki çocuklara senin yazdığın kitapları dağıtalım” dedi.

Başkan Şenocak’ın kitap yazma fikrinin nasıl oluştuğunu sorması üzerine küçük yazar, “8 yaşında başladım kitap yazmaya. Annem ve babam gece yatarken bana kitap okuyordu. Bende okudukları şeyleri düşündüm ve en sonunda kitap yazmaya karar verdim. Babam da kayıt cihazına söylediklerimi kaydetti. Sonrasında bilgisayara aktardık ve kitaba dönüştürdük” diye karşılık verdi.

Rüya’yı örnek alacak çocuklar olacağını söyleyen Başkan Şenocak, “Senin çok başarılı olacağına inanıyorum. 300 tane kitap alalım ve senin yaşındaki genç kardeşlerimize okumaları için bunları verelim” dedi.

Kitabına destek verdiği için Bayram Şenocak’a teşekkür eden 9 yaşındaki Rüya Aygüneş, “Çok mutlu oldum ve onun sayesinde tanınabilecek duruma geleceğim. Kendisi çok tatlı birisi. Kendisini çok sevdim” diye konuştu.

Küçük yazar Rüya Aygüneş, Başkan Şenocak’a imzaladığı kitaptan hediye etti. Ardından Rüya ve ailesi Başkan Şenocak ile bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

ATAŞEHİR’DE SİVASLILARLA BİR ARAYA GELDİ

Kitap fuarı ziyaretinin ardından Ataşehir’de Sivas Vadi Federasyonu’nun davetine katılan Başkan Şenocak’a burada AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem de eşlik etti. Yoğun bir kalabalığın ilgisiyle karşılaşan Şenocak ve Erdem vatandaşlar ile sohbet etti.

İlk olarak kürsüye çıkan İsmail Erdem, “Bu seçimde, ‘Ataşehir’de değişimin vakti geldi’ diyoruz. Yapılacak o kadar iş var ki, imarsızlık, çevre bozukluğu ve yaşam standartları birkaç mahalle dışında çok geride kalmış” açıklamalarında bulundu.

Sivaslılara ve Ataşehir’de yaşayanlara AK Parti’ye verecekleri destekten dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Şenocak ise, “Biz hizmet noktasında bugüne kadar Ataşehir’in talihini yenemediği bir dönemde artık burada yaşayan vatandaşlarımızın ve kardeşlerimiz için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Kendisini belediyecilik anlamında kanıtlamış bir başkanı, İsmail Erdem Başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyleAtaşehir’e belediye başkan adayı olarak gösterdik” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram ŞenocakAvrasay Kitap Festivali
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