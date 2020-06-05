Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bursaspor 15 günde 4 maça çıkacak
Bursaspor 15 günde 4 maça...
Çağla Kubat sörf okulunda yeni sezona hazırlanıyor
Çağla Kubat sörf okulunda yeni...
'Bilmiyorum' meselesini kabul etmiyorum, o zaman size 'neredeydin' derler
'Bilmiyorum' meselesini kabul etmiyorum, o...
Beşiktaş sahilleri temizleniyor
Beşiktaş sahilleri temizleniyor
“Spor çevredeki virüs yükünü arttırıyor”
“Spor çevredeki virüs yükünü arttırıyor”
İş fırsatları için hemen tıkla!

AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Erken seçimle ilgili gündemimizde herhangi bir şey bulunmuyor. Seçimlere daha 3 yıl var. Seçimler 2023 Haziran ayında, zamanında, yapılacaktır" dedi.

05 Haziran 2020 Cuma 18:48
0 Okunma
AK Parti'den erken seçim açıklaması

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti grubu olarak yeni bir kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi. Muş, 18 maddeden oluşan kanun teklifiyle ilgili, "Son dönemde teknolojinin gelişmesiyle beraber ve salgın hastalıktan dolayı pek çok hizmet artık elektronik olarak verilmeye çalışılmaktadır ve verilmeye başlanmıştır. Bu anlamda kredi ve banka kartı sözleşmeleri, faktöring, finansal kiralama sözleşmeleri, GSM operatörlerinin abonelik sözleşmelerinin artık elektronik olarak uzaktan yapılmasının önünü açıyoruz. Bu 18 maddelik düzenlememiz bütün milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'BAROLARLA İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR'

Soruları da yanıtlayan Muş, boralar ile ilgili düzenlenmeye ilişkin, "Barolarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. O çalışmalar netleştikten, bittikten sonra Meclis Başkanlığı'na vereceğiz. Kamuoyunda çeşitli söylentiler var; ama biz AK Parti grubu olarak kendi teklifimizi verene kadar yapılan açıklamaların herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla o kanun teklifi bittiği zaman sizlerle paylaşılacaktır ve Meclis Başkanlığına sunulacaktır" diye konuştu.

'USULÜ BİR İŞLEM YERİNE GETİRİLDİ'

Muş, TBMM’de 3 milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesine ilişkin de "Bu konuyla alakalı Meclis Başkanımız zaten bir açıklama yaptı. Bu milletvekilliklerinin dokunulmazlıklarıyla alakalı süreç 2016 yılında gerçekleşti. O sürece gittiğimizde hafızalarımızı bir tazelersek CHP, 'Buyurun milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıralım, hodri meydan' diyordu. Aynı şekilde HDP grubu '550 milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıralım' gibi açıklamalar yapıyorlardı. Dolayısıyla bu süreç başladığı zaman Mayıs ayına yaklaşıyorken HDP grubundan 'Eğer dokunulmazlıklar kalkarsa bunu CHP’den biliriz' gibi bu sefer farklı açıklamalar gelmeye başladı ve 2016 yılının Mayıs ayında anayasa değişikliğiyle Meclis'te biriken fezlekelerin yargılanmasının önü açıldı. Buraya AK Parti grubu, MHP grubu destek verdi; fakat her iki grubun birlikte sayısı yetersizdi. CHP de bu işe destek vermek suretiyle buradaki yargılamaların önünü açtı. O yargılamalar da devam ederek bugünlere gelindi. Kesinleşen yargı kararlarından dolayı Anayasanın 83 ve 84 ve geçici 20'nci maddesi gereğince bunlar Meclis'te okundular. Usulü bir işlem yerine getirilmiştir. Burada kesinleşen yargı kararlarının okunmasının hadisesidir" ifadelerini kullandı.

'GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM YOK'

Muş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruya ise "Erken seçimle ilgili gündemimizde herhangi bir şey bulunmuyor. Seçimlere daha 3 yıl var. Seçimler 2023 Haziran ayında, zamanında, yapılacaktır. Siyasi Partiler Kanunu, Vekillik Kanunu gibi düzenlemelerle ilgili tartışmalar var kamuoyunda. Bunlar gündeme geldiğinden beri, bu düzenlemelerin yeni kurulan partilerin önünü kesmeyle alakalı olduğunu ifade ediyorlar. Bizim böyle bir düşüncemiz bulunmamaktadır. Biz kanun yoluyla bir siyasi partinin seçime girmesini engellemek gibi bir düşünceye asla hakim olmadık. Bu bir hülleciliktir o da CHP'nin işidir" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet MuşTBMMErken SeçimAK Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şentop'tan milletvekilliği düşürülen isimler hakkında açıklama!
Şentop'tan milletvekilliği düşürülen isimler hakkında açıklama!
3 ismin vekilliği düşürüldü
3 ismin vekilliği düşürüldü
Kılıçdaroğlu, Çubuklu şehidin babası ile görüştü
Kılıçdaroğlu, Çubuklu şehidin babası ile görüştü
TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ' ile 'Gezi' tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ' ile 'Gezi' tartışması
Bakan tarih verdi: 18 Haziran'da açılıyor
Bakan tarih verdi: 18 Haziran'da açılıyor
Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak
Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak
Meclis'te renkli maske modası
Meclis'te renkli maske modası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti
Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı