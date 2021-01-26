Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1539
ALTIN
438.143
DOLAR
7.3475
STERLİN
10.0538
EURO
8.9207
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268...
48 sözleşmeli personel alınacak
48 sözleşmeli personel alınacak
86 öğretim üyesi alınacak
86 öğretim üyesi alınacak
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne öğrenci alacak
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri...
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Şırnak Belediyesi 14 memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan; Tek Gayemiz Milletimize Hizmet

26 Ocak 2021 Salı 13:18
2 Okunma
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan; Tek Gayemiz Milletimize Hizmet

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan,  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın arasında anlaşmazlık yaşandığı ve AK Parti Genel Merkezi tarafından Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın istifasının istendiği yönündeki iddialar hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı. Yerel bir gazetenin köşe yazarı tarafından kaleme alınan yazıda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın arasında anlaşmazlık yaşandığı ve AK Parti Genel Merkezi tarafından Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın istifasının istendiği yönünde iddialar öne sürüldü.  AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını tamamen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın itibarını zedelemeye yönelik olduğunu söyledi. İl Başkanı Davut Gürkan, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve Orhangazi Belediye Başkanımız Bekir Aydın’ı zan altında bırakan bu asılsız iddialar, AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’mıza ve dolayısıyla Orhangazili hemşehrilerimize de zarar verme girişimidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, Orhangazi Belediye Başkanımız Bekir Aydın ve Cumhur İttifakımızın tüm belediye başkanları ile hizmette hep ön saflarda yerimizi aldık. Hemşehrilerimizin sorunlarına çözümler bulmaya, şehrimizin ihtiyaçlarını gidermeye ve gelecek için sağlıklı, sürdürülebilir adımlar atmaya devam ediyoruz. Orhangazi yönetimine yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu iftira ve ithamlarla ilgili olarak başlatılan hukuki mücadelenin de takipçisi olacağız” dedi. Bekir Aydın Görevine Devam Ediyor. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın görevinin başında olduğunu ve hizmete devam ettiğini ifade eden İl Başkanı Davut Gürkan, “Belediye Başkanımız Bekir Aydın ile birlikte Orhangazi için çalışmaya ve mücadele etmeye yorulmadan devam ediyoruz. İlçemizdeki birlik ve beraberliğe yönelik yapılmaya çalışılan bu tür ithamlarla zarar vereceklerini sananlar yanılıyorlar. Kim ne derse desin, teşkilatımızın tüm kademeleriyle, Mahalle Başkanlarımızdan Bakanlarımıza kadar inandığımız bu yolda tek gayemiz milletimize hizmet yolunda çalışmaktır” dedi Çalışmalar Takdirle Karşılanıyor.. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti’nin her şeyden önce milletin partisi olduğuna dikkat çekerek, “AK Parti'miz, dinamik ve reformcu bir bakış açısıyla, hizmette Türkiye’nin son 19 yılının mimarı oldu. Verdiğimiz mücadele her daim ülkemiz ve milletimiz için oldu. Bursa'da ve Orhangazi'de zaferle ayrılan Cumhur İttifakı’nın başarısı aradan geçen iki yılda yapılan vizyon projeler ve çalışmalar hemşehrilerimizin de takdiriyle karşılanmaktadır. Özellikle Pandemi sürecinde İlçe belediyemizin yaptığı çalışmalar Orhangazili Hemşehrilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığı aşikardır” dedi. Bursa’nın Potansiyelini Harekete Geçiriyoruz… AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’nın potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçirdiklerini vurgulayarak, “Sadece Bursa’mızda inşa ettiğimiz eserlerle yatırımlarla değil, aynı zamanda hemşehrilerimize kurduğumuz gönül bağıyla beklentilerine cevap verecek bir vizyon ortaya koymaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki, bugüne kadar binbir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak ve Türkiye’yi çok daha ileriye taşımak için Cumhur İttifakı’nı ve AK Parti’yi güçlü tutmalıyız. Türkiye’nin geleceği ile ilgili hayali, vizyonu, hedefi, projesi, programı olan tek parti AK Parti’dir, Cumhur İttifakı’dır. Biz sadece bugünün değil, yarının da partisiyiz” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan Tek Gayemiz Milletimize Hizmet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Destici: 'Militan' ithamları, CHP'nin tükenmişliğinin dışa vurumudur
Destici: 'Militan' ithamları, CHP'nin tükenmişliğinin dışa vurumudur
İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya'dan
İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya'dan
Karamollaoğlu: Herkes birbiri ile ittifak yapabilir
Karamollaoğlu: Herkes birbiri ile ittifak yapabilir
Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik
Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik
Bakan Çavuşoğlu: Korsanlar ne bizle ne şirketle temasta bulunmadı
Bakan Çavuşoğlu: Korsanlar ne bizle ne şirketle temasta bulunmadı
CHP'li başkandan 'yeni parti' çıkışı
CHP'li başkandan 'yeni parti' çıkışı
Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
Bakan Soylu: Hiçbir afette 'nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık
Bakan Soylu: Hiçbir afette 'nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık
"En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor"
"En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma