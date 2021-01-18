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AK Parti Bitlis 7’nci Olağan Kongresi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferasla katıldığı Bitlis AK Parti 7’nci Olağan Kongresi'nde, Engin Günceoğlu, yeniden AK Parti Bitlis İl Başkanlığı’na seçildi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:04
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AK Parti Bitlis 7’nci Olağan Kongresi yapıldı

BİTLİS - İsmail Eren Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, il ve ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatları, MHP İl Başkanı Tekin Uçak, Hüda- Par İl Başkanı Celal Gül ve delegeler katıldı.

Tek liste halinde gidilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kongrede Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye çıkarak konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. AK Parti sadece bir siyasi hareket, bir siyasi parti, bir oluşum değil. Dünyadaki birçok mazluma umut veren, hareket veren siyasi bir anlayıştır” dedi. Göreve geldikleri günden beri birçok yatırımı hayata geçiren AK Parti’nin 2023 vizyonunda da etkili olacağını belirten Ala, yeni yönetime başarılar diledi.

Konuşmaların ardından salona canlı olarak bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, delegeleri selamladı. Tek liste ile gidilen kongrede Engin Günceoğlu, yeniden AK Parti Bitlis İl Başkanlığı’na seçildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAK Parti Bitlis 7nci Olağan Kongresi
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