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AK Parti, 18 Mart'ta grup toplantısı yapmayacak

AK Parti Grup Başkanlığı, 18 Mart Çarşamba günü TBMM grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

13 Mart 2020 Cuma 11:45
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AK Parti, 18 Mart'ta grup toplantısı yapmayacak

ANKARA - AK Parti Grup Başkanlığı'ndan milletvekillerine gönderilen mesajda, "Bu hafta 18 Mart Çarşamba günü grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup BaşkanlığıGrup ToplantısıKoronavirüs
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