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Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Ankara'da, eski Refah Partisi Genel Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ahmet Tekdal (89), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

02 Haziran 2020 Salı 12:47
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Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

ANKARA - Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev yapan Ahmet Tekdal, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Tekdal için bugün ikindi vakti Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile mezarlığında toprağa verilecek.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter'daki hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Milli Görüş Hareketimizin önemli isimlerinden olan, Refah Partisi eski Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi kıymetli Ahmet Tekdal ağabeyin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

PARTİNİN İLK GENEL BAŞKANI

Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk genel başkanı oldu.1995 seçimlerinde 20. dönem Ankara milletvekilli seçilen Tekdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski Refah Partisi Genel BaşkanıSaadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesiAhmet Tekdal
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