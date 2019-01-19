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Ahmet Baykan yerel medya ile buluştu

Aykut Ünker’in haberi için tıklayınız…

Ahmet Baykan yerel medya ile buluştu

Aykut Ünker’in haberi için tıklayınız…

19 Ocak 2019 Cumartesi 13:23
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Ahmet Baykan yerel medya ile buluştu

İSTANBUL / AYKUT ÜNKER

Maltepe Belediye Başkanlığına MHP'den Cumhur ittifakı Adayı olan Ahmet Baykan, MASK Yöneticileri ve Yerel Medya Temsilcileri ile kahvaltıda buluştu.

Maltepe Belediye Başkanlığına MHP'den Cumhur ittifakı Adayı olan Ahmet Baykan, Maltepe sahilindeki Tesadüf Cafe'de düzenlenen kahvaltılı toplantıya katıldı. Ahmet Baykan, toplantıda spora vereceği katkıları ve Maltepe'ye yapacağı hizmetleri anlattı. Maltepe'ye yapacağım hizmetlerle bölgemizi yaşanabilir sorunsuz modern bir kent haline getireceğim, benim başkanlığımda adam sendecilik ve adam kayırma kesinlikle olmaz. İşini layıkıyla dürüstçe yapacak kadrolarımla göreve talibim" dedi. Kahvaltıyı düzenleyen MASK Başkanı Behram Kaçar'a kulüp temsilcilerine ve yerel medya temsilcilerine teşekkür etti. Ahmet Baykan, Anavatan Partisi döneminde Maltepe eski belediye başkan yardımcılığında, Kızılay Pendik şube başkanlığında bulunmuş ve Küçükyalı Yelken Spor Kulüp Başkanlığı da yapmıştı, Baykan, halen SASAV Vakfı başkanıdır. Baykan, Hopalı ve Çerkes kökenlidir. 

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet BaykanMaltepeCumhur IttifakıMaltepe Aday
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