ADALET BAKANLIĞI’NIN 2023 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesini görüşmek üzere toplandı. Komisyonda gruplar adına yapılan konuşmalarda iktidar ve muhalefet arasında sık sık karşılıklı sözlü tartışma yaşandı.

SÜRE TARTIŞMASI

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, komisyon toplantısına katılarak, 'usul' üzerine söz istedi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, komisyon üyesi olmayan milletvekillerine 'usul' hakkında söz veremeyeceğini hatırlattı. Tuncay Özkan, söz isteme konusunda ısrarlı olunca Komisyon Başkanı Yılmaz, "Milletvekili olmanız, 'istediğim her şeyi keyfi olarak yaparım' diye bir hak vermez size" sözleriyle karşılık verdi.

Tuncay Özkan, kendisine söz vermeyen Komisyon Başkanı Yılmaz'a, "Sizi dava edeceğim" dedi. Ardından sıraya vurarak, Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın toplantıyı yönetemediği eleştirisini getirdi.

Bunun üzerine AK Partili komisyon üyeleri Özkan'a tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, oturduğu masaya vurarak konuşan Özkan'ı uyardı. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de, Tuncay Özkan'a tepkisini Yalova'da mahkemeye müdahale eden CHP Mersin Milletvekili Mahir Başarır'ı hatırlatarak, "Ali Mahir'den örnek aldın herhalde o da mahkemeyi basıyordu" dedi. Çelebi'nin bu sözleri üzerine tartışmaya CHP ve AK Parti'li diğer komisyon üyeleri de katılarak bir süre karşılıklı sözlü tartışmaya devam edildi.

BEYAZ TOROS TARTIŞMASI

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, HDP'lilere yönelik, "Geçmişte siz Kürtçe konuştuğunuzda alıyorlardı ensenizden beyaz Toroslara koyuyorlardı. AK Parti hükümetlerinden önce faili meçhul cinayetler vardı. Şu anda tek bir tane gösteremezsiniz" dedi.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Ekrem Çelebi'ye tepki göstererek, "Devlete iftiradır bu, beyaz Toroslardan neyi kastediyor?" diye tepki gösterdi. AK Parti'li Çelebi de, "Devleti kastettiğimiz falan bir şey yok. Şunu söylüyorum; Özgürlükler konusunda AK Parti'nin Türkiye'ye getirmiş olduklarını, özgürlüklerle kendini anlatmayı söylüyorum" dedi.

Görüşmeler sırasında CHP'li milletvekilleri kadın cinayetleri ile ilgili eleştiri getirirken, HDP'liler de cezaevlerinde hak ihlalleri olduğu iddialarını gündeme taşıdı.

ADALET BAKANLIĞI’NIN 2023 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Bakan Bozdağ, muhalefet milletvekillerinin, 'yargı yetkisi' ve 'yargıya müdehale' yapıldığına ilişkin eleştirilerine cevap verdi. Yargı yetkisi konusunun önemine dikkat çeken Bakan Bozdağ, "Yargı bağımsızlığı tarafsızlığı son derece önemli. Anayasa'nın 138'inci maddesi 'görülmekte olan dava hakkında soru sorulamaz, beyanda bulunamaz' diyor. Anayasamızın açık hükmüdür. Adalet Bakanı'nın yargıya yetki ve talimat verme yetkisi yoktur. Anayasa ve yasalar bana böyle bir yetki vermiyor. Vermemesi de gerekir" açıklamasında bulundu.

'FETÖ İLE MÜCADELEYİ EN ÜST DÜZEYDE YAPAN ADAMIM'

Bakan Bozdağ, 2011 yılında TBMM Genel Kurulu’nda, Fethullah Gülen ile ilgili sözlerini hatırlatan muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine şöyle yanıt verdi:

"FETÖ hain bir terör örgütüdür. Bu ülkeye kast etmiştir. O konuşmamı hiç gündemden düşürmüyorlar. O sözler o dönemde söylenmiş sözler. Ama keşke söylememiş olsaydım. Ben FETÖ'yü yargıdan silen, FETÖ ile mücadeleyi en üst dizeyde yapan adamım. Bizim abdestimizden kimsenin şüphesi olmasın. Terör örgütü FETÖ/PDY'nin o zaman terör örgütü olduğuna dair bir mahkeme kararı yok. Bir başka şey yok. Türkiye'de hiçbir kimse FETÖ'ye terör örgütü dememiş. Sadece bizim dönemde değil, bizden önce cumhurbaşkanlığı yapmış merhum Demirel, hayatta olan Sezer, merhum Turgut Özal ve başbakanların hepsi, önceki bakanların hiçbiri terör örgütü dememiş. Hiçbir parti genel başkanı da dememiş. Hiçbir partinin temsilcisi de dememiştir. İlk defa FETÖ/PDY'ye, önce 'Haşhaşi', sonra 'legal görünümlü illegal yapılar', sonra 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü' diyen başbakan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunların altında da MGK üyesi olarak benim imzam vardır. Şerefle attığım bir imzadır."

'BENİM GÖREVİM HAKİMLERİ KORUMAKTIR'

Muhalefetin, hakimlere yönelik, 'sarayın hakimleri' sözlerine sert tepki gösteren Bakan Bozdağ, "Bunu kabul etmiyorum. Hakimlerimize, 'sarayın hakimleri' benzetmesi hakimlerimize yapılan büyük bir haksızlıktır. Kimsenin de haddi değildir. Haddi olmayanlara da hadleri bildirilir. Hakimlerimiz gece gündüz çalışıyor. Benim görevim onları korumaktır" dedi.

'BU ÜLKEDE KABADAYILIĞA YER YOK'

Bakan Bozdağ, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, hakimlere yönelik eleştirilerine karşılık, "Yalova örneğinde olduğu gibi yargı görevi yapan hakim ve savcılarımıza hakaret edilmesi asla kabul edilemez. Fotoğrafları, o görüntüleri inceledikten sonra salondan çıkıp o koridorlarda konuşulanları, deşifreleri gördükten sonra ben Adalet Bakanıyım, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanıyım. Orada görev yapan hakim ve savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifemdir. Haddini bilmezin tekisin sen. Her yerde kabadayılık yapıyorsun. Bu ülkede kabadayılığa yer yok" dedi.

Bakan Bozdağ'ın bu sözleri üzerine, komisyonda tartışma çıktı. CHP'li Başarır, Bakan Bozdağ'ın üzerine yürümek isterken, milletvekilleri araya girdi.

Görüşmelerin ardından, Adalet Bakanlığı'nın 2023 bütçesi kabul edildi.