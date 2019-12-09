Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109052
ALTIN
273.057
DOLAR
5.8026
STERLİN
7.6331
EURO
6.4237
‘Sabr-ı Gönül’ hat sergisi Bahçelievler'de açıldı
‘Sabr-ı Gönül’ hat sergisi Bahçelievler'de...
Trabzonspor, son 9 sezonun en verimli dönemini geçiriyor
Trabzonspor, son 9 sezonun en...
Fenerbahçeli Serdar Aziz: Bu sezon bizim; vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok
Fenerbahçeli Serdar Aziz: Bu sezon...
Dikkat! Uzmanlardan, kısırlık ve tüp bebek tedavileriyle ilgili önemli uyarı
Dikkat! Uzmanlardan, kısırlık ve tüp...
‘Kendi Yolumda’ filminin çekimleri başladı
‘Kendi Yolumda’ filminin çekimleri başladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adalet Bakanı Gül: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz

İstanbul'da 'İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin Açılış Konferansına' katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gül: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz

İstanbul'da 'İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin Açılış Konferansına' katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz" dedi.

09 Aralık 2019 Pazartesi 13:31
8 Okunma
Adalet Bakanı Gül: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz

İSTANBUL - Konferansın açılışına katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz. Bu kapsamda yapacağımız düzenlemeler demokrasimizin daha da güçlendirilmesine hizmet edecektir. Temel hak ve özgürlükler alanında yeni adımlar atılacaktır. İlk eylem planı 2014 yılında hazırlanmıştı. Bu planda AİHM nezdindeki ihlal alanlarını çözmeye yönelik faaliyetler ön görülmüştü. Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız. Bu belgenin de 82 milyonun belgesi, eylem planı olmasını hedefliyoruz. Özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü alanında ihtiyaç analizleri yapılmasını da ön görüyoruz" dedi.

Gül sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz 17 yıllık süreçte başta anayasa ve temel yasalarda olmak üzere çok önemli değişiklikler yapıldı. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi'ne temel hak ve özgürlükler alanında bireysel başvuru hakkı getirilmesi, Askeri Mahkemelerin kaldırılması, sivil askeri yargı ayrımına son verilmesi. Kişisel verilen korunması hakkının yasal güvenceye ve kurumsal zemine kavuşması gibi temel hak ve özgürlüklere odaklı yenikler hayata geçirilmiştir"

"TERÖRLE ORTAK MÜCADELE ANLAMINDA ÇOK ÖNEMLİ"

Terörle mücadelenin Türkiye'nin insan hakları mücadelesi olduğunu ifade eden Gül, "Terörle mücadelenin bir insan hakları mücadelesi olduğunu da hatırlamak isterim. Türkiye FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri mücadele ederken insan hakları temelinde bu mücadelesini yapmaktadır. Özellikle suçluların iadesi yönelik iade talepleri uluslararası sözleşmeler çerçevesinde destek verilmesi ve bu taleplerin gerçekleştirilmesi Türkiye'nin uluslararası belgelerden kaynaklanan bir hakkıdır. Bunun da terörle ortak mücadele anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Konferansın, Yargıtay Birinci Başkanı, İsmail Rüştü Cirit, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Maria Pejcınovıc Burıc ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in açılış konuşmaları ile başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını Ve Raporlanmasını Destekleme ProjesiAdalet Bakanı Gül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"2 binden fazla yasa çıkardık"
"2 binden fazla yasa çıkardık"
"Karşımızda susuyor"
"Karşımızda susuyor"
TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı
TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı
MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı
MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı
İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi
Erdoğan, İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuştu
Erdoğan, İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuştu
Kılıçdaroğlu'nun dayısı toprağa verildi
Kılıçdaroğlu'nun dayısı toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan kalbini kıranın partide kalemini kırarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan kalbini kıranın partide kalemini kırarız
Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti
Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans