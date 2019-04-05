Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98767
ALTIN
232.907
DOLAR
5.6098
STERLİN
7.3337
EURO
6.2972
Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı
Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı
Elektronik müziğin önde gelen isimleri Ankara’ya geliyor
Elektronik müziğin önde gelen isimleri...
"El bileğinden anjiyo hastanede kalma süresini kısaltıyor"
"El bileğinden anjiyo hastanede kalma...
Efsane teknoloji markası adını değiştirdi
Efsane teknoloji markası adını değiştirdi
İstanbul Yarı Maratonu
İstanbul Yarı Maratonu

Adalet Bakanı Gül: Sürece saygılı olunması gerekmektedir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Her seçimde bir itiraz usulü vardır, mekanizması vardır ve seçim kurulu da nihai olarak karara bağlar. Dolayısıyla bu süreç sonucunda da daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tenezzül eden değil haklı olan elbette kazanacaktır. Bunun tescilini de Yüksek Seçim Kurulu yapacaktır" dedi. Bakan Gül, tüm ilgililer ile siyasi partilerin sürece saygılı olması gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanı Gül: Sürece saygılı olunması gerekmektedir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Her seçimde bir itiraz usulü vardır, mekanizması vardır ve seçim kurulu da nihai olarak karara bağlar. Dolayısıyla bu süreç sonucunda da daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tenezzül eden değil haklı olan elbette kazanacaktır. Bunun tescilini de Yüksek Seçim Kurulu yapacaktır" dedi. Bakan Gül, tüm ilgililer ile siyasi partilerin sürece saygılı olması gerektiğini söyledi.

05 Nisan 2019 Cuma 12:16
0 Okunma
Adalet Bakanı Gül: Sürece saygılı olunması gerekmektedir

SİVAS - Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ilk olarak AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Gül, 31 Mart seçimlerinde milletin sandığa gittiğini ve iradesini ortaya koyduğunu söyledi. AK Parti olarak millet iradesini merkeze aldıklarını ve millet iradesiyle yolculuk yaptıklarını, millet iradesinden başka güç tanımadıklarını ifade eden Gül, "Demokrasi de zaten budur. Milletimiz de sandığa giderek, tercihini ortaya koydu. 31 Mart seçimleri ülkemiz için, şehirlerimiz için hayırlı olsun. Bu sonuçlarla birlikte kesinleştikten sonra göreve başlayacak olan tüm belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, tüm seçilenlere başarılar diliyoruz. Türkiye çok güçlü bir seçim tecrübesi olan ülkedir. Demokrasisi güçlü bir ülkedir ve büyük bir olgunlukla seçimleri gerçekleştirmiştir. Şu anda her seçimden sonra olduğu gibi, seçim sonrasında baki olan itirazlar gerçekleştirilmektedir" dedi.

"SÜRECE SAYGILI OLUNMASI GEREKMEKTEDİR"

Seçimlere olan itirazların her parti tarafından yapıldığına vurgu yapan Bakan Gül, "Bu Anayasal ve yasal haktır. Siyasi partiler itirazlarını ilçe seçim Kurullarına, il seçim kurullarına ve nihai olarak Yüksek Seçim Kurulu'na yapabilmektedir. Türkiye'de bu itiraz yolları açıktır. Bir usulsüzlük, kim bu konuda eksik hatalı işlem olduğunu tespit ederse, bunu itiraz yoluyla ileri sürebilmekte ve bunlar değerlendirilerek, tespit edilmekte ve sonuca bağlanmaktadır. Tüm ilgililerin ve siyasi partilerin bu sürece saygılı olması gerekmektedir. Türkiye seçim mevzuatını Anayasa'ya göre Yüksek Seçim Kurulu yönetiminde gerçekleştirmektedir. Yüksek Seçim Kurulu da nihai kararı verecektir. Herkesin de nihai karar verilinceye kadar itirazlarını yapma, hukuki haklarını kullanma elbette yetkisi vardır. Tüm siyasi partiler de bunu yapmaktadır. İtirazlar neticesinde şu parti veya bu parti değil vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim de duruşumuz, hangi irade vatandaşın ne şekilde tecelli ettiyse onun ortaya çıkmasıdır. Burada bir partinin lehine değil, milletimizin lehine bir usulsüzlük bir haksızlık varsa onun tespit edilmesini hepimiz istemekteyiz. Dolayısıyla süreç de kendi mecrasında, her seçimde olduğu gibi, kendi takviminde ve normal şekilde işlemektedir" şeklinde konuştu.

'OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YOK'

Her seçimden sonra gerçekleşen itirazların bu seçimden sonra da yapıldığına dikkat çeken Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olağanüstü ya da ilk defa bir seçimden sonra oluşan mekanizma yoktur. Her seçimde bir itiraz usulü vardır, mekanizması vardır ve seçim kurulu da nihai olarak karara bağlar. Dolayısıyla bu süreç sonucunda da daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tenezzül eden değil haklı olan elbette kazanacaktır. Bunun tescilini de Yüksek Seçim Kurulu yapacaktır. Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye'de bu konuda son otoritedir. Hepimiz bu süreci saygılı bir şekilde bekleyip, itirazlarımızı yapıp, bu konuda A partisi değil, B partisi değil milletimizin tercihi ne yöndeyse bunun tescil olmasını beklememiz lazım. Süreçte bu yönde işliyor. Demokrasiye saygı, bu sürece saygıyı da gerektirmektedir. Herkes, tüm adaylar tüm siyasi partiler bu süreci saygılı bir şekilde, demokrasiye saygılı bir şekilde takip etmeli, soğukkanlı bir şekilde sonucu beklemeli. Kim kazanırsa da elbette herkes tebrik edecektir, demokrasi budur. Demokrasi, milletin tercihinin yansımasıdır. Tüm süreçler sandık kurulundan ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu'na kadar siyasi partilerin de denetiminde olmaktadır. Son sözü de Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Seçimler hayırlı olsun ülkemize. Milletimiz her şeyin en doğrusuna her zaman karar verir ve bu zaman da karar vermiştir. Milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Ülkemiz için hayırlı olsun.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Twitter profilinize mazbata sormuyoruz
Twitter profilinize mazbata sormuyoruz
Oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor
Oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor
Oktay: ABD artık karar vermeli
Oktay: ABD artık karar vermeli
Aksoy'dan yalanlama
Aksoy'dan yalanlama
Siyasi partiler kadın başkanda sınıfta kaldı
Siyasi partiler kadın başkanda sınıfta kaldı
YSK, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun sayımı durdurma kararını kaldırdı
YSK, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun sayımı durdurma kararını kaldırdı
12 bin 180 sandığın büyük bir bölümüne itiraz edeceğiz
12 bin 180 sandığın büyük bir bölümüne itiraz edeceğiz
Süreç YSK'nın uhdesinde yürümektedir
Süreç YSK'nın uhdesinde yürümektedir
İbrahim Kalın: 2023'e kadar seçim yok
İbrahim Kalın: 2023'e kadar seçim yok

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans