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Adada oturanlara deniz ulaşımı bedava

Binali Yıldırım: Yaz kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava

Adada oturanlara deniz ulaşımı bedava

Binali Yıldırım: Yaz kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava

03 Mart 2019 Pazar 17:50
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Adada oturanlara deniz ulaşımı bedava

İSTANBUL DHA 

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Adalılara müjdemiz var, İstanbul kartı kullanan, yaz-kış Adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında sabah Şile'de bulunan Binali Yıldırım öğle saatlerinde Adalar'a geldi. Adalar'da partililer tarafından karşılanan Yıldırım, Ak Parti Adalar İlçe Başkanlığı'na yürüyüşü sırasında, CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül ile karşılaştı. Kısa bir süre ayaküstü sohbet eden ikili, birbirlerine başarılar diledi. Daha sonra Ak Parti Adalar İlçe Başkanlığı'na geçen Yıldırım, ilçe başkanlığı önünde toplanan seçmenlere hitap etti. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kendisinin de İDO Genel Müdürlüğü görevinde olduğunu belirten Yıldırım, Adalar'a iskeleler inşaa ederek deniz ulaşımındaki mağduriyetleri sona erdiklerini belirtti. Seferlerdeki aksamaların 1 Nisan'dan itibaren giderileceğini belirten Yıldırım, “Faytonculuğun Adalar'da bir anlamı var. Tabi bu nostalji yaşamalıdır. onlar da can taşıyor. Onlara haddinden fazla yüklenmenin bir anlamı yok. Faytoncularla bir araya geleceğiz ve atlarımızı bu eziyetten kurtaracağız. Ulaşımı da elektrikli, fayton görünümlü araçlarla sağlayacağız" dedi.

"FAYTON İŞİNİ YİNE FAYTONCULAR YAPACAK"

Yıldırım'ın konuşması sırasında bir vatandaş, “Elektrikli fayton işini de yine buradaki faytonculara verin başka kimseye vermeyin" diye seslendi. Binali Yıldırım da bunun üzerine, "Size vereceğiz zaten başka kime vereceğiz. Sizin hakkınızdır bu. Fayton işini yine faytoncular yapacak. Kimse hakkından bir kayıp yaşamayacak" diye konuştu.

"ADALILARA ULAŞIM BEDAVA OLACAK"

"Adalılara müjdemiz" var diyen Yıldırım, "İstanbul kartı kullanan yaz kış Adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımAk Parti Istanbul
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