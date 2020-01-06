İSTANBUL - İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen SİHA saldırısında öldürülmesi ve ardından yaşanan olayların kritiğini yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu: “ABD’nin İran coğrafyasını hedef alması, bölgesel bir savaşı tetikleyebilir. ABD’nin, İran içinde belirlenen 52 hedefi vurması İran’da uzun yıllar sürecek bir iç savaşı tetikleyebilir ve en az 40 yıl sürecek bir iç savaşın kıvılcımı olabilir” diye konuştu.



“HİBRİT SAVAŞ YA DA 5’İNCİ NESİL SAVAŞ”

ABD Başkanı Trump’ın, “İran'da vurmak için 52 hedef belirledik. Yıllar önce rehin alınan 52 ABD'li vatandaşı temsil ediyor. İran için yüksek düzeyde kritik olan bu hedefler ani ve şiddetle vurulacak” şeklindeki açıklamasını hatırlatan Dr. Babüroğlu, “Bu hedefler, İran’ı ekonomik yönden çökertmek için öncelikle ekonomik tesisler ve komuta kontrol sistemleri ile silahlı kuvvetlerin önemli üsleri olacaktır. ABD’nin İran coğrafyasını hedef alması, bölgesel bir savaşın işaret fişeği olabilir. ABD’nin, İran içinde belirlenen 52 hedefi vurması İran’da uzun yıllar sürecek bir iç savaşı tetikleyebilir. En az 40 yıl sürecek bir iç savaşın kıvılcımı olabilir” ifadelerini kullandı.

Süleymani olayıyla Trump’ın, başkanlık seçiminde bir avantaj elde ettiğini de ekleyen Babüroğlu, “İran’ın tepkisi ABD üzerinde büyük etki yaratırsa avantaj tersine dönebilir. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, İran’a operasyonun başlatılması için Trump’ı sürekli sıkıştırdığı da bir sır değil. Bölgede, ABD askeri varlığını hızla artırırken, tüm üs ve tesisleri alarm durumunda. ABD’yle birlikte hareket eden İngiltere, bölgede askeri varlığını artırırken, Hürmüz Boğazı’na gemi gönderiyor. İsrail uçakları Lübnan üzerinde alçak uçuşlarını sürdürüyor. Aslında, vekiller üzerinden savaş var ama adı Hibrit savaş, ya da 5’inci Nesil Savaş” dedi.

“BU SUİKAST DİĞER BÖLGELERDE BİRBİRLERİNE MESAFELİ OLAN ŞİİLERİ BİRLEŞTİRDİ”



İran, vekiller üzerinden savaşı şiddetlendirecektir diyen Babüroğlu, “Başta Irak olmak üzere, Suriye, Yemen, Lübnan, Filistin’de veya başka bölgelerde, kendisine bağlı ya da yönlendirebileceği örgütler eliyle eylemler gerçekleştirebileceğini de ekleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



“İran köklü devlet olmanın refleksiyle, ‘kendini tutma stratejisi’ uygulayacaktır. Acele kararla, riski hesaplanmamış, adım atmayacaktır. Rusya’nın, Fransa’nın ve diğer ülkelerin bu anlamda devrede olmaları da bunun işareti. Beklenmeyen ve ABD üzerinde etkisi büyük olacak bir eylemi gerçekleştirmeye çalışacaktır. Zamanlama ve yer önemli; İran en uygun zamanı ve yeri kollayacaktır. Öldürülme olayının dünyayı etkileyecek etkileri olacaktır. İran, Nükleer alanındaki çalışmalarını hızlandıracaktır. Bu olay, İran rejimine güç verdi. Ekonomik nedenlerle, iç ve dış etkenlerle başlayan protesto gösterileri karşısında İran rejiminin elini güçlendirdi. Başta İran olmak üzere, Irak ve diğer bölgelerde birbirlerine mesafeli olan Şii grupları birleştirdi.”