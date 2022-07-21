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ABD'nin dengeli politikasında sapma yaşanmıştır

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin dengeli politikasında sapma yaşanmıştır

21 Temmuz 2022 Perşembe 17:15
ABD'nin dengeli politikasında sapma yaşanmıştır

ANKARA (DHA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "F-16'yı ABD’den almak için bir girişimde bulunduk; ama bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme de 'evet' dememiz mümkün değil. ABD'nin daha düne kadar sürdürdüğü dengeli politikadan sapma yaşanmıştır. ABD'nin bu dengeli politikaya geri dönmesi gerekiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin dengeli politikasında sapma yaşanmıştır

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Terörle mücadeleye ilişkin mesajlar veren Çavuşoğlu, terör örgütlerinin nerede olursa olsun temizlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Türkiye'den temizlemek lazım, Suriye'den temizlemek lazım, Irak'tan temizlemek lazım ve bu terörle mücadelede biz iş birliğine her zaman varız. Özellikle Irak'ta PKK'nın bu ülkeden temizlenmesi veya ülkenin PKK'dan temizlenmesi konusunda iş birliğine de hazırız. Büyükelçiliğimize herhangi bir girme söz konusu değil. Irak makamları gerekli güvenlik tedbirlerini her yerde aldılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Herhangi bir girme teşebbüsü de olmadı. Burada yapılması gereken şey, gerek merkezi yönetim gerekse bölgesel yönetim ve Türkiye olarak iş birliği içinde Irak'ı, PKK terör örgütünü temizlememiz lazım. Terörle mücadelede terörün bulunduğu komşu ülkelerle de iş birliği yapmak isteriz, onlardan da bu kararlılığı görmek isteriz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluABD Politikası
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