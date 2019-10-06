Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103464
ALTIN
275.576
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0288
EURO
6.2504
Namlular Suriye’ye çevrildi!
Son Dakika
Namlular Suriye’ye çevrildi!
İyi ki varsın öğretmenim
İyi ki varsın öğretmenim
Bekçilere PKK saldırısı
Son Dakika
Bekçilere PKK saldırısı
Galatasaray gibi oynasaydık
Galatasaray gibi oynasaydık
Bizi kimse tutamaz
Bizi kimse tutamaz
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD destekli yeni operasyonun delili

MHP'li Büyükataman: Tweet'in beğenilmesi, ABD destekli yeni operasyonun delili

ABD destekli yeni operasyonun delili

MHP'li Büyükataman: Tweet'in beğenilmesi, ABD destekli yeni operasyonun delili

06 Ekim 2019 Pazar 16:33
11 Okunma
ABD destekli yeni operasyonun delili

ANKARA, (DHA) 

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "FETÖ'nün beslemesi, sözcüsü Ergün Babahan dün attığı tweet ile meşrebince davranmış ve FETÖ'nün uzun yıllardır uğraş verdiği, 'Devlet Bahçelisiz siyaset'i dillendirmiştir. Bu 'vatansız' firarinin yaptığı paylaşımın ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından beğenilmesi, ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının delilidir" dedi.

MHP'li Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın, 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesine tepki gösterdi. Büyükataman, "FETÖ'nün beslemesi, sözcüsü Ergün Babahan dün attığı tweet ile meşrebince davranmış ve FETÖ’nün uzun yıllardır uğraş verdiği, 'Devlet Bahçelisiz siyaset'i dillendirmiştir. Kendisinin ve ağababalarının bu söylemlerine de bu amaçla giriştikleri, 'MHP'ye darbe' teşebbüslerine de alışık ve hazırlıklıyız. Milliyetçi Hareket; bunlara her teşebbüsünde haddini bildirmiş, her seferinde aziz Türk milletinin de desteğiyle bu kirli operasyonlardan güçlenerek çıkmıştır. Bu, 'vatansız' firarinin yaptığı paylaşımın ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği resmî Twitter hesabından beğenilmesi, ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının delilidir. Büyükelçilik bu hamlesiyle Türkiye düşmanlarını cesaretlendirme, FETÖ'cü hainleri sahaya sürme gayesindedir. Bu alçakça girişim ABD’nin haddine olmadığı gibi, Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren ABD bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olacağını da iyi bilmelidir" dedi. 

'BÜYÜKELÇİLİK GÜYA ÖZÜR DİLEDİ'

Tepkinin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin beğeniyi kaldırdığını hatırlatan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Büyükelçilik güya özür dilemiştir. 'Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz.' şeklindeki özür metninin içeriğine bakıldığında ciddiyetten uzak, 3'üncü dünya ülkelerinde bile görülemeyecek bir nezaketsizlik barındırdığı görülmektedir. Bölücülerin ve son dönemlerde CHP'lilerin yeniden kullanmaya başladığı, 'Türkiye halkları' saçmalığının ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin isminin geçtiği siyasetten çekilme rezilliğinin beğenilip prosedür gereği yayınlanan özür metninde birliğini hedef aldıkları büyük Türk milletinden ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’den özür dilenmemiş olması ABD’nin bu rezil eylemin arkasında durduğunu göstermektedir."

'RESMİ ÖZÜR TALEBİNDE BULUNULMASINI BEKLİYORUZ'

MHP'li Büyükataman, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın, 2012'de, Türkiye'deki bütün darbelerin ABD destekli ya da onaylı olduğu sözlerini sarf ettiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"1980 askerî darbesi esnasında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olan James Spain’in daha sonraki yıllarda Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakatta, 'Türkiye’yi Türkeş’e teslim etmeme' itirafı ile bugünkü ABD Büyükelçisinin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan tavrı arasında nasıl bir fark vardır? Bir terörist başının topraklarında derebeylik kurmasına müsaade eden, Orta Doğu’daki teröristlere hamilik yapan ABD’nin Türk siyasetine müdahale teşebbüsüne bu dakikaya kadar ses çıkartmayan siyasi partilerin ve bunların basın yayın kuruluşlarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘tam bağımsız Türkiye’ ülküsü ışığında tavırlarını gözden geçirmeleri ülkemiz ve kendileri adına faydalı olacaktır. ABD’nin gayrimeşru çocuklarına 15 Temmuz’da olduğu gibi tarihî bir ders vermek, aziz Türk milletinin geleceğinin teminatı olan Türk Milliyetçilerinin boynunun borcudur. Dışişleri Bakanlığımızın; Milliyetçi Hareket mensuplarının ve milletimizin bu konudaki hassasiyetlerini göz ardı etmemesini, ABD Büyükelçiliği nezdinde acilen ve konu sulandırılmadan resmî bir özür talebinde bulunmasını ve resmî özür dilenene dek süreci takip etmesini en yüksek kararlılıkla bekliyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsmet BüyükatamanMHP Genel SekreteriABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Daha net açıklama talep edildi
Daha net açıklama talep edildi
Yeni bir 'İnsan Hakları Eylem Planı' hazırlanıyor
Yeni bir 'İnsan Hakları Eylem Planı' hazırlanıyor
Sözün bittiği yerdeyiz
Sözün bittiği yerdeyiz
Su eleştirisi
Su eleştirisi
Bakan Turhan'dan, 'Kayseri-Yerköy hızlı tren projesi' açıklaması
Bakan Turhan'dan, 'Kayseri-Yerköy hızlı tren projesi' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da irtibat bürosu açıyor
Dışişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da irtibat bürosu açıyor
Destici: O zaman bu sistem özelliğini kaybetmiş olur
Destici: O zaman bu sistem özelliğini kaybetmiş olur
Bakan Varank: Kuvety ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz
Bakan Varank: Kuvety ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz
Bakan Akar'dan Fırat'ın doğusu için mesaj
Bakan Akar'dan Fırat'ın doğusu için mesaj

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans