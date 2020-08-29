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'AB'nin başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir'

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB’nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir" dedi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:44
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'AB'nin başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB’nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir. Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat OktayAB
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