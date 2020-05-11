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5 ilde 8 bin 900 sosyal konutun sahipleri belli olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin, "Bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak" dedi.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:00
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5 ilde 8 bin 900 sosyal konutun sahipleri belli olacak

ANKARA - Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak sosyal konut projelerine hız kesmediklerini bildirdi. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında, 35 bin 252 konutun inşa sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Geri kalan konutlarımızın da ihale ve proje çalışmalarını yapıyoruz. 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında, bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep’te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak. 100 bin sosyal konutun temellerini, inşallah Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı, bol yeşil alanı ve sosyal imkânları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat KurumSosyal Konut
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