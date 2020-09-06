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3 ay daha uzatıldı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 3 ay daha uzatıldı

06 Eylül 2020 Pazar 16:22
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3 ay daha uzatıldı

ANKARA (DHA) 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını açıkladı. 

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, ''Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum'' dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin Koca
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