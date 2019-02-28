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28 Şubat tarihin çöplüğüne atıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 28 Şubat tarihin çöplüğüne atıldı

28 Şubat tarihin çöplüğüne atıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 28 Şubat tarihin çöplüğüne atıldı

28 Şubat 2019 Perşembe 17:46
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28 Şubat tarihin çöplüğüne atıldı

ANKARA, (DHA)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bin yıl sürecek denen 28 Şubat, milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 28 Şubat'ın 22'nci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Bin yıl sürecek denen 28 Şubat, milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı. Vesayetçi ve tepeden inmeci projeler çökmeye mahkumdur. Böyle utanç tablolarının bir daha yaşanmaması için hikmetle, azimle, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
28 şubatİbrahim Kalın
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