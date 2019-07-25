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274 milyar TL daha harcama yapacağız

Bakan Turhan: Projeler için 274 milyar TL daha harcama yapacağız

274 milyar TL daha harcama yapacağız

Bakan Turhan: Projeler için 274 milyar TL daha harcama yapacağız

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:46
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274 milyar TL daha harcama yapacağız

İSTANBUL, (DHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Sanayi Odası(İSO) Temmuz ayı meclis toplantısına katıldı. 

Bakan Turhan, "Önümüzdeki dönemde de yatırım programımızdaki projeler için 274 Milyar TL daha harcama yapacağız. Ulaşım ve iletişimde daha yapacak işimiz çok" dedi.

DEMİRYOLLARINA 133 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK

İSO Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Bakan Turhan, “Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı avantajların ekonomik ve ticari avantaja dönüşebilmesi için öteden beri ihmal edilen demiryollarının ayağa kaldırılması gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve hükümetlerimizin destekleri ile gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ulaşım modları arasında dengeli bir dağılımın sağlanması amacıyla demiryollarımızı yeni bir anlayışla ele aldık. Sektörün serbestleştirilmesi uygulamalarının hayata geçirilmesi, yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren ağının yaygınlaştırılması, mevcut hatların yenilenme sürecinin tamamlanması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi, Lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması, yerli ve Milli demiryolu sanayinin geliştirilmesine hız verilmesini öncelikli politikalar olarak belirledik ve yaptık. Bu kapsamda demiryollarına 133 milyar TL yatırım yaptık." ifadelerini kullandı. 

DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAYAN KAYBETMEYE MAHKUMDUR

Mobil teknolojilerde son yıllarda hızlanan gelişimden de bahseden Turhan, “4.5G hizmeti ve çok yakında hayatımıza girmesini beklediğimiz 5G ve ötesi teknolojilerle çok daha ileri boyutlara taşınacaktır. Bugün telefon veya tabletlerden öte içlerinde SIM kart barındıran makineler, sensörler karşılıklı iletişim içinde bulunmaktadır. Günümüzde bu dönüşüme ayak uyduramayanlar, özellikle ticari işletmeler, küresel rekabet ortamında kaybetmeye mahkûmdur." diye konuştu.  

ULAŞIM VE İLETİŞİMDE DAHA YAPACAK İŞİMİZ ÇOK

Bakan Turhan, “Küresel rekabette bizleri, sizleri fersah fersah ileri taşıyan bu projeleri hayata geçirmek yerine, “ne gerek vardıcılara' kulak verseydik; karayolu trafiğimizin yüzde 81'i bugün bölünmüş yollarda seyretmezdi. 150 yıl boyunca el değmeyen demiryollarını yenileyemezdik.  Dünyanın 8'inci Yüksek Hızlı Tren işletmecisi ülke olamazdık. Pekin'den Londra'ya uzanan İpek Demiryolu hayali gerçekleşmezdi. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarının 460 milyon tona ulaşması mümkün olmazdı. Sivil havacılık alanında, dünya ortalamasının 3 katı büyüyemezdik. Mobil iletişimde pazar büyüklüğümüz 81 milyonu bulmazdı" şeklinde konuştu. 

Bu zamana kadar ulaşım ve iletişim yatırımları için 741 milyar TL harcadıklarını dile getiren Bakan Turhan, “Bunun 150 milyarını YİD yöntemi ile gerçekleştirdik. Yatırım programımızda irili ufaklı 2 bin 943 projemiz var. Bunların tutarı ise yaklaşık 500 milyarı buluyor. Bu projelerin 226 milyarlık kısmını gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de yatırım programımızdaki projeler için 274 Milyar TL daha harcama yapacağız. Gördüğünüz gibi ulaşım ve iletişimde daha yapacak işimiz çok" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Cahit TurhanUlaştırma Ve Altyapı Bakanı
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