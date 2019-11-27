Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
106130
ALTIN
270.085
DOLAR
5.7589
STERLİN
7.4135
EURO
6.3399
8. Business Tennis Cup'ta ödüller sahiplerini buldu
8. Business Tennis Cup'ta ödüller...
Yürütecin verdiği kısıtlama bebeğin psikolojisini olumsuz etkiliyor
Yürütecin verdiği kısıtlama bebeğin psikolojisini...
Aşk İksiri prömiyerle geliyor
Aşk İksiri prömiyerle geliyor
Prof. Dr. Yaşar Ali Öner:Uyuz vakalarında erken tanı çok önemli
Prof. Dr. Yaşar Ali Öner:Uyuz...
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "354 bakım merkezinde 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. 2018’de 513 bin engelli vatandaşımız için yaklaşık 7 milyar liralık ödeme yaptık. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize ve ailelerine yatılı bakım hizmetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "354 bakım merkezinde 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. 2018’de 513 bin engelli vatandaşımız için yaklaşık 7 milyar liralık ödeme yaptık. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize ve ailelerine yatılı bakım hizmetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

27 Kasım 2019 Çarşamba 13:45
10 Okunma
27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz

BURSA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa’daki programları kapsamında Bursa Valiliği Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nin açılışına katıldı. Açılışta Bakan Selçuk’un yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İş insanı Celal Sönmez ve Bursa protokolü yer aldı.

'ONLARI, KENDİ AİLEMİZİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ'

“Bugün biz de varız diyen; bizi yapamadıklarımızla değil, yapabildiklerimizle görün, bilin diyen vatandaşlarımız için buradayız” ifadesini kullanan Bakan Selçuk, açılış konuşmasında engelli bireylere değindi. Engelli vatandaşların toplumun birer aynası olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, “Biz onlara ne yapabiliyorsak, aslında onlarla varız. Bizler, onları kendi ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Engelli kardeşlerimiz için sunduğumuz her hizmeti, toplumun huzuru ve ülkemizin geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Onlara dair sorumluluklarımız olduğuna inanıyoruz” dedi.

'ENGELLİLERİMİZİN ÇALIŞMA HAYATINA KATILMALARINDA İLERLEME KAYDETTİK'

Engelli vatandaşların yaşam seviyelerinin artışına yönelik büyük bir değişim süreci gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Selçuk, “Öncelikle 2005 yılında yayımlanan Engelliler Kanunu ve alt düzenlemeleriyle Türkiye’de ilk kez engelliler hukukunu oluşturduk. Devrim niteliğinde bir düzenlemeyle, engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Erişilebilirlik kapsamında başta eğitim ve sağlık olmak üzere her türlü hizmete kolaylıkla ulaşabilmelerinin istiyoruz. Ücretsiz seyahatten özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ücretsiz eğitime kadar engellilerimize pek çok imkan sağladık.Engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik, engelli iş koçluğu başlattırdık, E-KPSS ile kamuda engelli memur ataması başlattık. 2002’de 5 bin iken bugün bu rakamı 10 kattan fazla artırarak 56 bine yükselttik, yine engellilerimiz için girişimcilik desteği ve hibe desteği bulunmakta. Engellilerimizin çalışma hayatına katılımları konusunda da büyük ilerlemeler kaydettik. Engelli haklarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalarımız mevcut, engelli hizmetlerinin daha yaygın ve nitelikli hale gelmesini için çabalıyoruz" diye konuştu.

'513 BİN ENGELLİ VATANDAŞIMIZ İÇİN 7 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPTIK'

Önem verdikleri konulardan birinin engellilerinin bakımlarının, aile yanında sağlanması olduğunu belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Bakıma muhtaç engellilerimiz için 2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında; 513 bin engelli vatandaşımız için yaklaşık 7 milyar liralık ödeme yaptık. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize ve ailelerine yatılı bakım hizmetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. 354 bakım merkezinde  27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. 2002 yılında 2 bin 600  engelli, kurum bakımı için sıra beklemekteydi. Şu anda bakım için sıra bekleyen engelli vatandaşımız bulunmamakta. Bugün açtığımız merkezle beraber engelli kardeşlerimiz için 67 merkezde sunduğumuz gündüzlü bakım merkezlerimiz var. Bu bakım merkezlerini çok önemsiyoruz çünkü ailelerimiz için de moral kaynağı oluyor bu merkezler. 67 merkezimizi inşallah bu yıl sonunda 81 ile yaygınlaştırarak ailelerimize bir nefes bir mola olmasını temenni ediyoruz."

Konuşmasının sonunda iş insanı Celal Sönmez’e rehabilitasyon merkezini Bursa’ya kazandırdığı için teşekkür eden Bakan Selçuk, Sönmez’e de plaket verdi.

Kurdele kesimiyle birlikte açılışı gerçekleştirilen Bakan Selçuk daha sonrasında merkezde incelemelerde bulundu.

Osmangazi’ye bağlı Yunuseli Mahallesi’nde 2018’in Eylül ayında temeli atılan merkez 8 bin metrekare alan üzerine inşaa edildi. Bursa’nın yeni gelişim bölgesinde her yıl 2 bin öğrenciye hizmet verecek merkezde terapi sınıfları ve atölyelerle birlikte tedavi amaçlı kapalı yüzme havuzu, spor salonu, fizyoterapi salonu yer alacak. Ayrıca sosyal amaçlı konferans salonu, kafeterya ve yemekhane yanında öğretmenler ve uzmanlar için kullanım alanları bulunuyor.

DHA

Son Güncelleme: 27.11.2019 06:16
Anahtar Kelimeler:
354 Bakım MerkeziÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukAile
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız
Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız
Mansur Yavaş: Tasarrufun tümü borçların ödenmesinde kullanılıyor
Mansur Yavaş: Tasarrufun tümü borçların ödenmesinde kullanılıyor
Rüzgar, güneş, kömür ve madenlerimizden vazgeçmeyeceğiz
Rüzgar, güneş, kömür ve madenlerimizden vazgeçmeyeceğiz
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'kış' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'kış' genelgesi
''Suriyeli sığınmacılar için harcamamız 40 milyar doları aştı''
''Suriyeli sığınmacılar için harcamamız 40 milyar doları aştı''
Erdoğan: Bay Kemal CHP’yi yalan üretme merkezi haline getirdi, kalmasında fayda var
Erdoğan: Bay Kemal CHP’yi yalan üretme merkezi haline getirdi, kalmasında fayda var
Ankara-İstanbul hattında YHT ile seyahat 4 saate düşecek
Ankara-İstanbul hattında YHT ile seyahat 4 saate düşecek
İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok
İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok
İçişleri Bakanlığı: Eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü düzenlemesi yok
İçişleri Bakanlığı: Eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü düzenlemesi yok

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans