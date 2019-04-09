21 ilçede 51 sandık tekrar sayılacak

ANKARA (DHA)

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 32 ilçedeki itirazlarıyla ilgili "31 ilçe karara çıktı, YSK bu ilçelerin 21'inde 51 sandıkta sayım kararı aldı" dedi.

'YSK, İSTANBUL'DA 31 İLÇEYİ KARARA BAĞLADI'

Yüksek Seçim Kurulu'nda gerçekleşen yaklaşık 7 saatlik toplantının ardından AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, basın açıklaması yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 32 ilçe için yaptığı başvurular hakkında bilgi veren Özel, "Sandıkların tamamının sayılmasını istiyorduk. İstanbul'daki 15 bin civarındaki fark, Türkiye'de seçim yapılan bazı ilçelerdeki bir oya tekabül etmektedir. O nedenle İl Seçim Kurulu'na vermiş olduğumuz tamamının sayılması talebini Yüksek Seçim Kurulu'na getirdik. Bunun 31 ilçesini karara bağladı YSK az önce. Büyükçekmeceyi erteledik. 31 ilçeyle ilgili bizim yapmış olduğumuz talep sandıkların tamamının sayılmasıydı. 29 bin oy farkı şu anki rakama göre 14 bin 604'e geriledi. Yüzde 6'sını saydık, 14 bin 604'e düştü. Biz tamamının sayılmasını talep ettik, CHP bundan şiddetle korktu. Fark giderek kapanmaktaydı. YSK yerleşmiş içtihatlarına bağlı kalarak bizim yeniden sayım talebimizi reddetti" diye konuştu.

YSK'nın AK Parti'nin 21 ilçedeki 51 sandık için sunduğu gerekçeleri haklı bulduğunun altını çizen Özel, "31 ilçe karara çıktı, bunun 21'inde bir sondajlamayla 'Şu sandıklarda problem var, sandık sonuç tutanaklarıyla sayım döküm cetvelleri arasında usulsüzlükler var' dediğimiz hususları haklı buldu. 51 sandıkta sayım kararı aldı. Bizim sondajlamamız parti olarak devam ediyor. Önümüzdeki süreçte getireceğiz. Bu seçimlerin ne derece usulsüz, şaibe altında yapıldığını ispat edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'KURUL, BULDUĞUMUZ PROBLEMLERİ HAKLI BULDU'

31 ilçedeki çetelelerin tek tek kontrol edildiğini vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"Bizim sondajlama yaptığımız 31 ilçede tek tek çeteleleri kontrol edildi. Ve haklı olduğumuz ortaya çıktı. Diğer sayım taleplerimiz daha önceki içtihatlara bağlı olarak kabul edilmedi. Ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. 31 ilçedeki tamamına dönük talebimizin bir sondajlama olarak bazı sandık numaraları vermiştik, onları haklı buldu sayım kararı verdi. Diğerleri yönünden talebimiz reddoldu. Ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Biz, 21 ilçede bu 51 sandığın numaralarını verdik. 31 bin sandıktan sondajlama usulüyle aldık. Kurul da bizim bulduğumuz problemleri haklı buldu ve onların sayımına karar verdi. Biz, bu tespitlerimiz devam ediyor. Diğer sandıklarla ilgili tespitlerimiz de devam ediyor. Onları da yine getireceğiz. Bundan sonra olağanüstü itiraz yoluyla geleceğiz."

'TAM SAYIMI SAĞLAYABİLSEYDİK BİNALİ YILDIRIM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIYDI'

Özel, itiraz edilen sandıkların yüzde 6'lık bir kısmının açıldığını aradaki farkın 29 binden 14 bin 600'e düştüğünü vurgulayarak, "Yüzde 94'ü açılsaydı, tam sayımı sağlayabilseydik biz inanıyoruz ki Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı. YSK'nın yerleşmiş içtihatlarına göre tümünü sayma noktasında sıcak bakmadılar" diye konuştu.