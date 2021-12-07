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"2023'te çok daha farklı sesler getirecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: UID'nin çalışmaları Avrupa ayağından 2023'te çok daha farklı sesler getirecektir

07 Aralık 2021 Salı 11:23
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"2023'te çok daha farklı sesler getirecektir"

ANKARA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka'daki Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) temsilcilerine hitabında, "Durmadan, yılmadan, kararlı bir şekilde bu çalışmaları sürdürmeniz Avrupa ayağından 2023'te çok daha farklı sesler getirecektir" dedi.

Danimarka'da temaslarda bulunan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, UID temsilcilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü. 

UID temsilcilerine hitabında, Katar'da bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka'da yapılacak çalışmaların tesir alanının farklı olacağını belirterek şunları kaydetti;

"Avrupa'da şu anda sürmekte olan bu çalışmalarla 2023'e çok daha farklı hazırlandığınızın, hazırlanacağınızın inancı içerisindeyim. Bu çalışmaları ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak başarılı bir şekilde sürekli olarak devam ettirmeniz inşallah bizi tüm diğerlerinden farklı kılacaktır. Bu konuda başarılı çalışmalar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Durmadan, yılmadan, kararlı bir şekilde bu çalışmaları sürdürmeniz Avrupa ayağından 2023'te çok daha farklı sesler getirecektir. Fakat sadece Avrupa'da kalmamalısınız. Çünkü sizlerin bir ayağı, eli, gözü Türkiye'nin değişik vilayetlerinde. Oralarla da irtibatlarınızı kesmeden devam ettirmeniz bizleri çok daha güçlü kılacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanUID
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