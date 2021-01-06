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"2021'de kalkınma vizyonuyla hizmete devam edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2020 yılında birçok projeyi hayata geçirdik. 2021 yılında da aynı aşkla, şevkle, inançla ve bütünsel kalkınma vizyonuyla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 14:27
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"2021'de kalkınma vizyonuyla hizmete devam edeceğiz"

ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak 19 yıldır Türkiye'nin geleceğine yönelik büyük yatırımları, devasa ulaştırma projelerini, çağı yakalamış haberleşme hamlelerini reformist bir gelenekle geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da hayata geçirmeye devam edeceklerini bildirdi. 2020 yılında hayata geçirilen projeleri anımsatan Karaismailoğlu, "2020 yılında onlarca projeyi hayata geçirdik. İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin trafik yükünü azaltan, Avrasya'nın lokomotifi Kuzey Marmara Otoyolu’nun son etabı tamamlandı. Dünya çağındaki lojistik gücümüzün simgesi Çin İhracat Treni 4 Aralık’ta İstanbul'dan çıktı. 8 bin 693 kilometre yol kat ederek 19 Aralık'ta Çin'in Xi'an şehrine ulaştı. Demiryolu sektörünün lokomotifi TÜRASAŞ kuruldu. TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ TÜRASAŞ çatısı altında birleşti" dedi. 

'BİRÇOK YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI'

Türkiye'nin dört bir yanında birçok yol çalışmasının tamamlandığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-Niğde Otoyolu ile Edirne'den Şanlıurfa2ya kadar olan bin 230 kilometrelik otoyol ağı kesintisiz olarak birbirine bağlandı. Kayseri-Niğde Otoyolu’nda emniyet ve konforu arttırmaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cizre-Şırnak Yolu Cudi Dağı Tünelleri hizmete açıldı. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgemizde refah seviyesi yükseldi. Yine Giresun'umuzda güvenli ve yenilikçi teknikler kullanılarak yapılan Altı Şehitler Köprüsü hizmete girdi. Aydın-Denizli Otoyolumuzun temeli atıldı. 140 kilometre otoyol ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğundaki projenin yapım çalışmaları başladı" diye konuştu.

'KÜÇÜKSU-HİZAN-PERVANİ YOLU 5 SAATTEN 2 SAATE İNDİ'

Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2023 metre ile dünyanın en büyük orta açıklığına sahip köprüsü olma özelliği taşıdığını belirtti. Karaismailoğlu, "Botan Beğendik Köprüsünün açılması ile Küçüksu-Hizan-Pervani Yolu 5 saatten 2 saate indi. 16 il için geçiş noktası olacak turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracak, 660 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü 2 bin 400 metre çift tüp Kömürhan Tüneli ve 123 metrelik çift köprüden oluşan projeyi hizmete açtık. 57 tarihi köprümüzü restore ederek mirasımıza sahip çıktık" ifadelerini kullandı.

'2021'DE NİCELERİNİ BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

Türkiye'yi hızlı tren ile Avrupa'ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu Hattı çalışmaları ile büyük yol katedildiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Başakşehir Şehir Hastanesi yol ve Metro çalışmalarının bakanlığın üzerine alındığını anımsattı. Lojistik, mobilite ve dijitalleşme odağında 2020 yılında onlarca projeyi hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "2020 yılında birçok projeyi hayata geçirdik. 2021 yılında da aynı aşkla, şevkle, inançla ve bütünsel kalkınma vizyonuyla halkımıza hizmete devam edeceğiz. 2021'de nicelerini birlikte başaracağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluHizmetVizyon
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