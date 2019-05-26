20 bin Afgan göçmen geri gönderildi

İSTANBUL, (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa’da mahalle muhtarları ile buluşmasında, "Bı̇r yandan kaçak göçmen ve düzensı̇z göçmenle ı̇lgı̇lı̇ adımlarımız ve çalışmalarımız devam edı̇yor. İstanbul’da 2018’de yakalanan ve deport edı̇len kaçak göçmen sayısı 4 bin 500 kı̇şı̇ydı̇. Bu yılın daha yarısına gelmeden şu anda 10 bı̇n rakamına ulaştık. Tüm Türkı̇ye’ye bu yıl 41 bı̇n 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmı̇ş ve bunların 20 bin 558’ı̇ gerı̇ gönderı̇lmı̇ştı̇r. Surı̇yelı̇lerden de Afrı̇n ve Fırat Kalkanı bölgesı̇nde sağlanan huzur sayesı̇nde bugüne kadar 329 bı̇n kı̇şı̇ gerı̇ dönmüştür” dedi.