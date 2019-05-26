Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
86072
ALTIN
251.269
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7218
EURO
6.8075
Komşu'da 'Kapı vizesi' başladı
Komşu'da 'Kapı vizesi' başladı
Terim’den 5 yıllık imza
Terim’den 5 yıllık imza
Güreş Şampiyonası
Güreş Şampiyonası
Ersan Yıkıl'la Gürledi
Ersan Yıkıl'la Gürledi
Della Miles Hayranlarıyla Buluşuyor
Della Miles Hayranlarıyla Buluşuyor

20 bin Afgan göçmen geri gönderildi

Bakan Soylu: 41 bin 192 kaçak Afgan göçmenden 20 bin 558'i geri gönderildi

20 bin Afgan göçmen geri gönderildi

Bakan Soylu: 41 bin 192 kaçak Afgan göçmenden 20 bin 558'i geri gönderildi

26 Mayıs 2019 Pazar 16:38
7 Okunma
20 bin Afgan göçmen geri gönderildi

İSTANBUL, (DHA) 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa’da mahalle muhtarları ile buluşmasında, "Bı̇r yandan kaçak göçmen ve düzensı̇z göçmenle ı̇lgı̇lı̇ adımlarımız ve çalışmalarımız devam edı̇yor. İstanbul’da 2018’de yakalanan ve deport edı̇len kaçak göçmen sayısı 4 bin 500 kı̇şı̇ydı̇. Bu yılın daha yarısına gelmeden şu anda 10 bı̇n rakamına ulaştık. Tüm Türkı̇ye’ye bu yıl 41 bı̇n 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmı̇ş ve bunların 20 bin 558’ı̇ gerı̇ gönderı̇lmı̇ştı̇r. Surı̇yelı̇lerden de Afrı̇n ve Fırat Kalkanı bölgesı̇nde sağlanan huzur sayesı̇nde bugüne kadar 329 bı̇n kı̇şı̇ gerı̇ dönmüştür” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Afgan GöçmenlerSüleyman Soylu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM bayram öncesi mesaisi yapacak
TBMM bayram öncesi mesaisi yapacak
Sanat ve spor anlayışı olmayan bir medeniyet eksik kalır
Sanat ve spor anlayışı olmayan bir medeniyet eksik kalır
Türkiye'nin menfaatlerine saygı gösterilmesi temennimiz
Türkiye'nin menfaatlerine saygı gösterilmesi temennimiz
Bayram ikramiyeleri 31 Mayıs'ta ödenecek
Bayram ikramiyeleri 31 Mayıs'ta ödenecek
Gerekçeli kararda, gerekçe bulamadık
Gerekçeli kararda, gerekçe bulamadık
İstanbul Havalimanı raylı sistem altyapısını kuruyoruz
İstanbul Havalimanı raylı sistem altyapısını kuruyoruz
Soylu: Türkiye'yi ayakta tutan sandığın ve demokrasinin varlığıdır
Soylu: Türkiye'yi ayakta tutan sandığın ve demokrasinin varlığıdır
Dışişleri Bakanlığı’ndan, ‘ABD ile ittifak’ açıklaması
Dışişleri Bakanlığı’ndan, ‘ABD ile ittifak’ açıklaması
Yeni Askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Yeni Askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans