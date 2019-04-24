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1915 olayları, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "1915 olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir" dedi.

1915 olayları, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "1915 olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir" dedi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 13:06
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1915 olayları, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 1915 olaylarına yönelik yapıcı ve dengeli bir yaklaşımla hareket edilmesi ve sadece bir tarafın görüşleri yerine her iki tarafın da kayıpları ve acılarının dikkate alınması gerektiğini belirtti. Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"1915 olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir. 800 yıl bir arada yaşayan Türklerin ve Ermenilerin bugün sahici bir diyalog yoluyla çözemeyecekleri sorun yoktur. Yeter ki sömürgeci güçlerin ülkemizi sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla tedip etme girişimlerine ve tarihin siyasallaştırılmasına izin verilmesin. 1915 olaylarının soykırım olduğuna ilişkin dünyada siyasi ve akademik oydaşma/hukuki bir karar bulunmamaktadır. Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin çözüm girişimlerini görmezden gelerek, üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarda bulunmaları ve bağlayıcı olmayan kararlar almaları hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmaktadır. Ve şehit diplomatlarımızı unutmadık. ASALA terör örgütü tarafından katledilen şehit diplomatlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun1915 OlaylarıSiyasi çıkarlar
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