Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20
Kilis 7 Aralık Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur alacak
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur...
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"1 TRİLYON 600 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK"

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projesinin 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağını belirtti. Karaismailoğlu "Ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu miktarın, 328 milyar lirasını demiryollarına ayırdık. Türkiye, son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıktı"dedi.

18 Haziran 2022 Cumartesi 17:04
"1 TRİLYON 600 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapım aşamasındaki Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projesini incelemek üzere 11.00 sıralarında Kazlıçeşme’ye geldi. Burada mühendislerden bilgi alarak projenin tanıtımını izleyen Karaismailoğlu, yaklaşık 7.3 kilometrelik güzergahı 2 saat boyunca yürüyerek yerinde denetledi.

"GURUR VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Basın mensupların açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki, bugün burada İstanbul’umuz için tarihi bir projenin gelişmesine tanıklık ediyoruz. Kazlıçeme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projemiz, sadece bir raylı sistem işi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. İstanbul’a önemli bir eser daha kazandırmanın gurur ve mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme sistemlerini bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Kara, hava, deniz ve demiryollarını, birbirini tamamlayan, etkileyen ve bütünleyen sistemler olarak görüyoruz" dedi.

Karaismailoğlu  "Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden, milletimiz için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Hükûmetlerimiz döneminde; Ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu miktarın, 328 milyar lirasını demiryollarına ayırdık. Türkiye, son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıktı. Altyapının sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetikleyici ekonomik etkilerle en büyük 10 ekonomi arasında yerini alacak. Son yirmi yılda, Bin 432 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 183 artırarak, elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 188 artırarak, konvansiyonel hat uzunluğumuzu da 11 bin 590 kilometreye ulaştırdık. Bu şekilde toplam demiryolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkardık.  Bizler halka hizmeti, Hak’ka hizmet olarak görüyoruz. Başkalarının yaptıkları hizmetlerin üzerine konup, algı operasyonlarıyla siyasi rant devşirmiyoruz. Görev alanlarımıza giren işlerden imtina edip, yükü başkalarına atmıyoruz. Mega kentte toplu taşımı ihmal edip halka çile çektirmiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda, şehrin en değerli alanlarını yeniden düzenleyerek milletimize kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanıAdil KaraismailoğluKazlıçeşmeSirkeci Raylı Sistem Ve Yaya Odaklı Yeni Nesil UlaşımKazlıçeşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu, basın toplantısında soruları yanıtladı
Bakan Çavuşoğlu, basın toplantısında soruları yanıtladı
Bakan Soylu: Briket evler Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli olarak ülkelerine dönmesi içindir
Bakan Soylu: Briket evler Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli olarak ülkelerine dönmesi içindir
Karamollaoğlu: Birleşmek mecburiyetindeyiz
Karamollaoğlu: Birleşmek mecburiyetindeyiz
Kılıçdaroğlu: CHP'li olmak sıradan bir olay değildir
Kılıçdaroğlu: CHP'li olmak sıradan bir olay değildir
Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız
Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız
Davutoğlu: Mandacı olduğuma dair belge varsa asın beni
Davutoğlu: Mandacı olduğuma dair belge varsa asın beni
Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın
Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'ye çağ atlatan projeler seçkinlerin değil milletin
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'ye çağ atlatan projeler seçkinlerin değil milletin
Kılıçdaroğlu: Taban fiyat uygulamasıyla çiftçiye zarar ettirmeyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Taban fiyat uygulamasıyla çiftçiye zarar ettirmeyeceğiz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi