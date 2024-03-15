Duyguların rengi Renkli Sorular ile keşfedilecek. İzleyicilere yepyeni bir deneyim sunacak olan Renkli Sorular’da her bir soru duyguların renklerini yansıtacak. Düşündüren, gülümseten ya da hüzünlendiren sorularla duyguların en derinine inilecek. Başarılar, hayaller, sırlar ve bizi bizimle tanıştıran sorular sorulacak. Yüzleşmeler, en çarpıcı cevaplar en doğru sorularla Haber Global’de ekrana taşınacak.

17 Mart Pazar gecesi saat 00.00’da ekrana gelecek Renkli Sorular’da Selin Barlas, Yazar Ahmet Ümit’i konuk edecek.

Yazmak hayatında neyi değiştirdi?

Polisiye roman yazmanın sırları neler?

Neden hep Beyoğlu?

Evlilik aşkı öldürür mü?

Selin Barlas soracak, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yazar Ahmet Ümit cevaplayacak.

Selin Barlas yeni programıyla ilgili “Ekranlarda olmak ve aile geleneği olan televizyonculuğu bu tarz samimi ve farklı formatta ekrana taşımak istiyordum. İnandığım ve güvendiğim bir ekip ile bu işin içinde olmak istedim. Geleneksel talk showlardan farklı olarak konuğumuzu tanımak için tüm kalbimizi verdiğimiz yayınlarımızda herkes ile her şeyi konuşmak üzere yola çıktık. Heyecanlıyım.” dedi.

“Selin Barlas ile Renkli Sorular”ın bölüm videolarını youtube.com/haberglobal sayfasından izleyebilirsiniz.