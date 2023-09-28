Haber: DamlaOya Erman

Çarşamba günü yayınlanan bir basın açıklamasına göre, bir dizi Pokémon temalı sergi, Van Gogh Müzesi'nin 50. yıl kutlamalarının bir parçası olarak Perşembe gününden itibaren müzede sergilenecek.

İşbirliği, Van Gogh ile Japon sanatı ve kültürü arasındaki bağlantıyı açıklıyor

"Bu işbirliği, gelecek nesillerin Vincent van Gogh'ün sanatını ve yaşam hikayesini taze bir bakış açısıyla tanımasına olanak tanıyacak. Van Gogh Müzesi ve Pokémon Şirketi, çocuklar, gözetmenleri ve umarız ki Van Gogh Müzesi'ndeki diğer pek çok insan için özel bir deneyim yaratmak için uzun yıllara dayanan eğitim deneyiminden yararlandı," dedi Van Gogh Müzesi Genel Direktörü Emilie Gordenker.

Bir etkinlik ziyaretçilere Pokémon markasının en tanınmış yüzlerinden biri olan sarı karakter Pikachu'nun nasıl çizileceğini öğretirken, diğer bir etkinlik Van Gogh'un sanatı ve dünya görüşü üzerinde "derin bir etkisi" olan Japon sanatı ve kültürü ile ilişkiyi ortaya koyuyor.

İşbirliği, Van Gogh'un çalışmalarını daha genç bir nesile getirmeyi amaçlıyor

"Kardeşi Theo'ya Eylül 1888'de bir mektupta Vincent, 'Japon sanatını incelemesek, bana öyle geliyor ki daha mutlu ve neşeli olamayız ve bizi eğitimimiz ve gelenek dünyasındaki çalışmamıza rağmen doğaya geri döndürüyor' diyor," açıklamada yer alıyor.

The Pokémon Company International'daki lisans direktörü Mathieu Galante'ye göre, "Pokémon ilhamının Van Gogh'un en ünlü eserlerinin ilhamı ile güçlü bir bağlantısı var."

Galante, açıklamada, "Bu işbirliğiyle gerçekten çocukların Van Gogh ve Pokémon'un inanılmaz eserleri aracılığıyla sanat dünyasını keşfettiklerini ve içlerine daldıklarını görmeyi umuyoruz" dedi.

İşbirliği Ocak ayına kadar devam edecek ve müzeye giriş yapabilmek için düzenli bir bilet gereklidir

Pokémon, 1996 yılında Japonya'da Nintendo'nun Game Boy el konsolu için bir oyun olarak başladı.

Oyuncular, bir hayalî dünyayı dolaşıyor, bu dünyada yaşayan yaratıkları yakalıyor, eğitiyor ve savaştırıyorlardı - bu görev, oyunun ünlü sloganında özetlenmiştir: "Hepsini Yakalamalıyız." Ancak sadece birkaç yıl içinde Pokémon, Japonca "Poketto Monsuta" adının birleşimi olan küresel bir fenomene dönüştü.

Çeyrek yüzyıl sonra birçok ilk nesil Pokémon, onların çocukları kadar millenniyallere de tanıdık gelmektedir. Bu, mobil oyun "Pokémon Go" ve "Detective Pikachu" filmi tarafından ilham alınan 2016 sonrası bir yeniden canlanmanın bir parçası olarak gerçekleşti.