Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, PMYO sınavlarında, FETÖ tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara merkezli 6 ilde sınav sorularını alarak polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonu sürüyor.