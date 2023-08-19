DUHOK AA- Duhok Göç ve Göçmen İdaresi Müdürlüğü’nün verilerine göre, Duhok sınırları içerisinde 115 bin Suriyeli sığınmacı mevcut.

Kentte toplam 20 sığınmacı kampı bulunuyor. Bunlardan Domız 1, Domız 2, Berdereş, Gevilan ve Akre kamplarında Suriyeli sığınmacılar kalıyor.

Domiz 1 Kampı'nda 29 binden fazla Suriyeli sığınmacı ikamet ediyor. Zorlu kamp şartlarında yaşayan sığınmacılar kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

"Suriye'de silahlı gruplar (PKK) kalmazsa ülkemize dönebiliriz"

Domiz 1 Kampı sakini Suriyeli sığınmacı Dilyar Dara, yaptığı açıklamada, “Kampta bulunan gençlerin çoğunun yardıma ihtiyacı var. İşe ihtiyacı var. Ancak kamp içinde iş bulunamıyor ve yardım kuruluşları da yardım etmiyor.” dedi.

Dara, bazı hastaların tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu ancak gerekli imkanın sağlanamadığını dile getirdi.

Bir başka kamp sakini İmad Mışo da yaklaşık 10 yıldır bu kampta yaşadığını söyledi.

Mışo, “Bir gün Suriye’nin durumu iyileşirse, siyasi sorunlar çözülürse, silahlı gruplar (PKK) kalmazsa ülkemize dönebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yardımları azalttı

Kamp Müdürü Zana Muhammed ise “Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla bu kamplarda yardım faaliyetleri yürüten yardım kuruluşlarının çoğu çalışmalarını durdurdu ve Ukrayna’ya gitti.” diye konuştu.

ABD'den silah ve eğitim desteği gören terör örgütü PKK/YPG, Suriye topraklarının dörtte birinden fazlasını işgal ediyor.

Fırat'ın doğusundaki bölgelerde varlık gösteren teröristler, ayrıca Münbiç ve Tel Rıfat ilçelerini de işgalinde tutuyor.