Dahuk

Binlerce Yezidi, terör örgütü DEAŞ'ın 9 yıl önceki Sincar’a saldırısından kaçmalarına rağmen terör örgütü PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle evlerine dönemediği için kamp hayatlarını sürdürüyor.

Duhok’taki Bersiv Kampı’nda yaşayan 68 yaşındaki Sincarlı Yezidi İlyas Kolo da kamptaki çadırının hemen yanında kurduğu derme çatma yapıda bağlama yaparak ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

"Hem geçimimizi sağlıyoruz hem atalarımızın müzik kültürünü yaşatıyoruz"

Kolo, yaptığı açıklamada Sincar’dan göç ettikten sonra kamp hayatına tutunmaya çalıştığını ve yaptığı sanatla Yezidi müziğinin de yaşamasını sağladığını söyledi.

Hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı bu günlerde kendi imkanlarıyla kurduğu atölyesinde bağlama üreten Kolo, bağlama çalarak da yaşadığı sıkıntıları bir an olsun unutmaya çalışıyor.

Kolo, 5 senedir bu işle ailesine destek olduğunu ifade ederek, "DEAŞ’ın esaretinden kurtulduktan sonra bu kampa getirildik. Daha sonra bu yeri yaptık. Bu işle hem geçimimizi sağlıyoruz hem atalarımızın müzik kültürünü yaşatıyoruz." diye konuştu.

"Kurmanc, Türk ve Suriye bağlamalarımız mevcut"

Bir bağlamanın 18 ila 30 gün arasında tamamlandığını belirten Kolo, ürettiği bağlamaların fiyatının ise 30 bin ile 150 bin dinar (yaklaşık 620 ile 3 bin 100 Türk lirası) arasında değiştiğini dile getirdi.

Kolo, "Bağlamalarımı daha çok Yezidiler talep ediyor. Kurmanc, Türk ve Suriye bağlamalarımız mevcut. Kurmanc bağlamalarımız daha çok rağbet görüyor." ifadelerini kullandı.

İlyas Kolo’nun yeğeni Sadun Hamudi de Türk bağlamasını ceviz ağacından, Suriye bağlamasını normal ağaçtan, Kurmanc bağlamasını ise dut ve ceviz ağaçlarından yaptıklarını anlattı.

Hamudi, "Türk bağlamasının derinliği daha geniş, genelde Zaholu ve Türk vatandaşlar talep ediyor. Kurmanc bağlamasını ise daha ziyade Şengalliler satın alıyor. Sesi daha hafif ve tiz." dedi.

AA