İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 artışla 7.908,90 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,24 puan değer kazandı.

Dün 7.842,66 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 25,34 puan ve yüzde 0,32 değer kazanarak 7.868,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.831,86, en yüksek 7.933,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,57, hizmetler endeksi yüzde 0,83, sanayi endeksi yüzde 0,59 ve teknoloji endeksi yüzde 2,52 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükselirken, 15'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Petkim ve ASELSAN oldu.



Altının onsu 1.951 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 27,50, bileşik getirisi yüzde 29,39 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0550, sterlin/dolar paritesi 1,2100 ve dolar/yen paritesi 149,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,0080 liradan, avro 29,5320 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.951 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,5 düşüşle 89,00 dolardan işlem görüyor.