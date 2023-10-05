Sakarya

Uğurlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yeni sezon kültür sanat etkinliklerinin açılışı dolayısıyla Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konser verdi.

Uğurlu, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla hazırladığı "Güneş Ülke Anadolu" isimli eseriyle Anadolu'nun tarihini müzik ve görüntülerle anlattı.

Kaval sanatçısı Murat Toraman da konserin belli bölümlerinde Uğurlu'ya eşlik etti.

Uğurlu, güzel duygularla dolu bir akşam olduğunu belirterek, Sakarya'yı ve Sakarya'da olmayı çok sevdiğini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sadece rutin belediyecilik çalışmalarıyla değil kültür sanat etkinlikleriyle de vatandaşların hayatına dokunduklarını dile getirdi.

Sakarya'nın kültürel ve sanatsal zenginliğiyle de bir başka olduğunu belirten Yüce, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz kültür sanat sezonu da bunun en değerli örneğidir. Bugün itibarıyla düzenleyeceğimiz konferanslardan panellere, imza günlerinden dinletilere, sinema günlerinden tiyatro gösterimlerine kadar geniş yelpazeye sahip etkinliklerle yine sanatseverlerin tercihi olacağız." diye konuştu.

Her kesimden vatandaşın kültür sanat etkinliklerine erişimini ve bu zenginlikten faydalanmalarını sağlayacaklarını anlatan Yüce, her zaman sanat ve sanatçının yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Programda AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen de bir söyleşi gerçekleştirdi.

AA