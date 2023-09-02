ANKARA AA- T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Burada düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda Haberleşme ve İletişim Teknolojileri'nde en iyi girişim ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Pivony'in kurucu ortağı Emre Çalışır, AA muhabirine, doktora eğitimini tez aşamasında dondurup bir girişim başlatmaya karar verdiğini söyledi.

Sonrasında işlerinin iyi gittiğini belirten Çalışır, şunları kaydetti:

"Pivony'in önemli müşterileri var. Öncelikle markaların, müşterilerini anlarken ciddi zaman kayıpları yaşadığını fark ettik. Çünkü müşteri dünyasında beklentiler devamlı değişiyor. Ortalama 40'tan fazla farklı veri kaynağında müşteriler sürekli olarak beklentilerini ifade ediyor. Markaların günümüzde değişen müşteri ihtiyaçlarını kolayca yakalayabilmeleri kolay değil. O yüzden yapay zekayla tüm manuel okuma süreçlerini devre dışı bırakarak en kritik ve nokta atışı müşteriye ilişkin içgörüleri markaların önüne bir ekranda sunuyoruz. Bu sayede müşteri memnuniyetlerinde ciddi bir artış oluyor."

Projesinin oluşum aşamasına da değinen Çalışır, doktora çalışmalarında yüz milyonlarca sosyal medya datasını, aynı zamanda da radyo konuşmasını, yapay zeka ile analiz edip çeşitli sosyo politik anlamda insanların neler düşündüğünü araştırmalarında sunduğunu söyledi.

Çalışır, "Daha sonra markaların müşterilerini anlarken halen çok standart, çok geri kalmış diye tabir edebileceğim ürünler kullandıklarını ya da hala başka danışmanlık şirketleriyle çalıştıklarını gördüm. Müşteriyi anlamanın gerçek zamanlı bir ihtiyaç olduğunu gördüm ve burada edinmiş olduğum tecrübeyi bir ürüne dönüştürdüm." diye konuştu.

"Global bir marka olmayı hedefliyoruz"

Müşteri odaklılığa çok önem veren şirketlerle çalışmaya başladıklarını anlatan Çalışır, şöyle devam etti:

"Birçok marka bizim platformlarımızı kullanıyor. 500'den fazla kullanıcıları var. Bu markalar bizim için referans markalar. Hemen yurt dışına açılmaktansa öncelikle hızlı anlaşabileceğimiz, dirsek temasında çalışabileceğimiz potansiyel müşterilerimizle, partnerlerimizle birçok çalışma yaptık. Ürünlerimizi kullanıyorlar hatta biz üyelik satışı yapıyoruz, bunları da yeniliyorlar da. Burada elde ettiğimiz sektör deneyimimizi MENA Bölgesi dediğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nin merkezindeki o bölgeye açılmak istiyoruz. Çünkü yapay zeka algoritmalarımız Türkçe ve İngilizce'nin yanında Arapça'yı da çok iyi anlıyor ve başarılı. Buradaki bütün deneyimimizi oraya taşıyıp global bir marka olmayı hedefliyoruz."

Çalışır, TEKNOFEST'te yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, ciddi bütçeli bir organizasyon yapıldığını ifade etti.

TEKNOFEST'in teknolojinin girişimlerin halka yayılması konusunda da güzel bir girişim olduğunu söyleyen Çalışır, "Burada ödülü Cumhurbaşkanımızdan almak bizim omzumuza ayrı bir sorumluluk yükledi. Bugüne kadar bir girişimcinin iç motivasyonu ve disipliniyle çalışıyorduk. Artık Türkiye tarafından da desteklendiğimizin farklı bir şekilde bilincindeyiz. Dolayısıyla bu bizim motivasyonumuza ve enerjimize güç katacak." dedi.