İstanbul

Bir otelde düzenlenen toplantıda, proje ve projeyle aynı adı taşıyan kitap tanıtıldı.

Etkinliğe katılan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, projenin kültürel ve tarihi mirasla ilgisi dolayısıyla önemli olduğunu belirterek, "Şüphesiz fertleri, toplumları, kurumları, şirketleri tanımlayan en önemli unsur tarihle olan bağlarıdır." dedi.

Türkiye'nin kadim dünya medeniyetlerini barındırma açısından eşsiz zenginliğe sahip bir ülke olduğuna işaret eden Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde, yılın 12 ayına yayılmış kazı çalışmalarıyla bu kadim zenginliğin ortaya konulduğunu aktardı.

Pirelli'nin projeyle Türkiye'nin kültürel mirasına katkıda bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu ülkenin zenginliğini ortaya çıkarmak, ortaya koymak, bu ülkeye gösterilen bir vefadır." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, projeye katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Kültürel miras, varlık, iş birliği ve bununla bağlantılı olarak etkili bir turizm faaliyeti, insanlığın daha ortak, müreffeh ve huzur dolu bir dünyaya kapı aralamasının en önemli nişanesi ve belgesi olacaktır." diye konuştu.

"Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un gönderdiği mesaj da Coşkun Yılmaz tarafından okundu.

Projede emeği geçenleri tebrik eden Ersoy, "Anadolu'nun kadim mirasının izleri üzerinde sürdürülen bu anlamlı projenin, ülkemizin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyor, değerli misafirlere ve tüm konuklara sevgi ve selamlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

"Ülkemizin tanıtımına katkı sağladığımız için gururluyuz"

Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander, proje ekibinin son teknoloji ve inovasyon ürünü lastikler üzerinde tarihin ilk teker izlerinin peşine düştüğünü belirterek, "(Ekibimiz) Anadolu'nun ilk medeniyetlerinin çizdiği bu 150 keşif noktasını büyük bir özveriyle tek tek kayıt altına aldı. Dünyanın en eski yollarını keşfetme imkanı sunan projemiz, Türkiye'nin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor ve Pirelli Türkiye olarak böylesine kıymetli bir projeye imza attığımız için gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Pirelli Türkiye CEO'su Gian Paolo Gatti Comini de "Pirelli Antik Yollarda" kitabıyla mobilitenin dünyadaki tarihine ve kültürel gelişime katkıda bulunduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünya tarihini kökten değiştiren tekerleğin icadından bu yana geçen binlerce yıl, insanlığın keşifleri ve kültürel gelişimiyle dolu. Pirelli olarak, geçtiğimiz yıl 150. yılımızı kutlarken, bu tarihi yolculuğa saygı duruşu yaparak, Anadolu'nun antik yollarında tekerleğin izlerini sürdük. Pirelli Türkiye olarak, 1960'tan beri bu coğrafyaya katkıda bulunmanın gururunu yaşarken, markamızın mirasını ve vizyonunu geleceğe taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. Pirelli Antik Yollarda kitabı, bu benzersiz yolculuğun izlerini takip ederek geçmişin ve geleceğin birleştiği bir köprüyü oluşturuyor. Tüm bu detaylar, Pirelli'nin sadece lastik üreticisi değil, aynı zamanda kültürel dönüşümünü gerçekleştiren bir marka olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor."

"Bu projenin bir parçası olmak bizim için çok değerli"

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz'in ikonik modellerinden G 400d ile projenin parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bir ay süren yolculuk boyunca Türkiye toprakları üzerindeki antik uygarlıklarda tekerleğin kullanımı konusunda zengin bilgiler edindiklerini vurgulayan Bekdikhan, "Ülkemizin tarihi ve kültürel anlamda zenginliğini gelecek nesillere bırakacak böyle bir kitabın ortaya çıkmasında Mercedes-Benz olarak bizim de katkımızın olmasından dolayı gururluyuz." dedi.

Gazeteci Okan Altan ise dünyanın en eski yollarının Türkiye'de saklı olduğunun altını çizerek, Anadolu'nun her köşesini birbirine bağlayan binden fazla antik yolun büyük çoğunluğunun günümüzde bile kendini gösterdiğini, bazılarının halen sapasağlam durduğunu söyledi.

Kitaba hem basılı yayın hem de internet üzerinden erişilebileceğini söyleyen Altan, eserin meraklıları için iyi bir rehber olacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in yanı sıra projeye katkıda bulunanlar ve otomobil gazetecileri de katıldı.

Yolculuktan fotoğraf ve videolar eşliğinde projeye ilişkin bilgilerin paylaşıldığı toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Proje hakkında

Tarihi yolları keşfe çıkan ekipte yer alan Okan Altan ve yolculuğu fotoğraflayan İrfan Bilir, seyahat boyunca zorlu koşullarda, Pirelli'nin SUV'lar için geliştirdiği Pirelli Scorpion lastiklerini kullandı.

Pirelli Antik Yollar belgeseli için yaklaşık 200 saatte 10 bin kilometrelik yol, "Pirelli Scorpion Zero All Season" ve "Pirelli Scorpion ATR" donanımlı 2022 model 6 silindirli 2925 cc motor gücüne sahip 330 HP ve 700 Nm'lik Mercedes-Benz G400d aracıyla kat edildi.

"Mobilite" kavramının doğuşuna uzanan ve geleceğe ışık tutan belgesel niteliğindeki projede hazırlanan içerikler meraklılarının beğenisine sunuldu.

Tarihin ilk tekerlek izlerini bulma amacını taşıyan çalışmada çizilen rota ve uğranan güzergahlar da koordinatlarıyla detaylı şekilde kitaba ve web sitesine aktarıldı.