ABD'nin Houston kentinde yaşayan 35 yaşındaki Michael Kohlhof, şiddetli gribe yakalandığını düşünerek hastaneye gitti ve San Antonio acil servisine kaldırıldı. Ayak parmaklarında his kaybı yaşadığını söyleyen adamın durumu fenalaşınca doktorlar Michael'ın septik şoka girdiğini ve yoğun bakıma kaldırıldığını söyledi.

Organlarının zarar gördüğü anlaşılan genç adam diyalize bağlandı. Doktorların umudunu kestiği hasta aile yakınları ile vedalaşması gerektiğini bildirdi. 11 gün daha yoğun bakımda kalan Michael'in durumu iyiye gittiği görüldü ancak ilaçların yan etkisi ile elleri ve ayakları kangren oldu. Ampute edilen hasta hayat savaşını kazandı.

Tüm bu hastalıkların ve sürecin sebebi pire ısırığından kaynaklanan tifüs hastalığı olduğunu belirledi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN