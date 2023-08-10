Kastamonu

Haber: Beyza Betül Cihan

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Ülde Mahallesi'nde, sebebi kesin olarak belirlenemeyen bir yangın çıktı. Uzun süren yoğun çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangın7 evde hasar oluşurken, yangın sırasında tüplerin patlaması mahalle sakinlerini korkuttu. Neyse ki ki yangın sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Ülde Mahallesi'nde birdenbire başladı ve nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebeple hızla yayıldı. Alevlerin çevredeki evlere sıçraması üzerine bölge halkı hemen yangın söndürme ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti ve yangınla mücadele başladı.

Yoğun duman ve alevler nedeniyle ekiplerin yangını kontrol altına alma zamanı aldı. Ancak ekiplerin çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı ​​​​ve söndürüldü. Bu süreçte bölge halkı ve itfaiye ekipleri büyük bir özveriyle çalıştı.

Yangının sürdüğü 7 evde hasarın meydana geldiği belirtiliyor. Ayrıca yangın sırasında tüplerin patlaması da çevre sakinlerini oldukça korkuttu. Ancak yangın söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri ayrıca yangının çıkış yolunu belirlemek için ayrıntılı incelemelerde bulunuyor.