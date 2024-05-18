Sarıca, yaptığı açıklamada, tüm oyuncularına teşekkür ederek, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

İstanbul'da rakiplerini 90-87 mağlup ettikleri maçta 11-12 bin taraftarın karşısında mücadele ettiklerini belirten Sarıca, "Kimse deplasmanda kazanabileceğimize inanmıyordu. Çok ağır bir atmosfer vardı ama müthiş bir maç oynadık. 10 sayı geriye düştük ama buna rağmen yine pes etmedik ve sonunda çok büyük oynayarak kazanmayı becerdik." ifadelerini kullandı.

Sarıca, ilk maçta Vitto Brown'un dün de Jaylon Brown'ın sakatlandığını hatırlatarak, "Maça çok iyi başlayan Jaylon kasık sakatlığı yaşadı, devam edemeyeceğini söyledi. Biz de oynatamadık. Ancak Ergi'den, özellikle Mert Celep'ten çok büyük katkı aldık. Vitto sakat sakat oynadı, fedakarlık yaptı, oynamayabilirdi, çünkü çok ağrısı vardı." diye konuştu.

Seriyi İzmir'e taşıdıklarını kaydeden Sarıca, "Bir maç daha oynamamız lazım ve yorgunluklar, sakatlılar üst üste geliyor. Hazır olmalıyız. Jaylon'ın sakatlığı iyi gözükmüyor, ne olacağına bakacağız. Taraftarımızın önünde elimizden geleni yapacağız. İzmir'de, kendi evimizde turu geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.