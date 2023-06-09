İzmir
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ankara'daki ilk maçı kaybettikten sonra ikinci müsabakayı kazanan Pınar Karşıyaka, İzmir'e taşınan seride dün de rakibini yenerek 2-1 öne geçti.
Yeşil-kırmızılı ekip, yarınki maçı kazandığı takdirde adını finale yazdıracak. Türk Telekom'un galibiyeti halinde finale yükselecek ekip 12 Haziran Pazartesi günü Ankara'da belli olacak.
- Dördüncü finale 1 galibiyet kaldı
Ligde play-off'ta 3 finalinden 2'sini kazanan Pınar Karşıyaka, 1983-1984 sezonunda sırasıyla Galatasaray ve İTÜ'yü saf dışı bıraktıktan sonra finalde Anadolu Efes'e yenildi.
İzmir temsilcisi, 1986-1987'de İTÜ ve Anadolu Efes'i eledikten sonra finalde Galatasaray'ı 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Pınar Karşıyaka, 2014-2015'te başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sırasıyla Banvit, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'i geçerek ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
AA