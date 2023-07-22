İSTANBUL- Çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir rolü olan resim sanatını öğrencilere sevdirmek ve geleceğin sanatçılarını teşvik etmek amacıyla 42. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı, “Benim için Cumhuriyet” temasıyla düzenleyen Pınar, deprem bölgesinde afetten etkilenen çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlamak için Pınar Çocuk Resim Atölyeleri’ni düzenledi.

2016 yılından bu yana Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması ile eş zamanlı düzenlenen Pınar Çocuk Resim Atölyesi’nde minik ressamlar, Adıyaman ile Kahramanmaraş’ta çadır ve konteyner kentlerde Benim İçin Cumhuriyet konulu resimler çizerek yarışmaya katıldı. Her gün 2 farklı lokasyonda olmak üzere 20 farklı çadır ve konteyner kentte gerçekleştirilen atölye kapsamında, binlerce çocukla bir araya gelinirken, atölye sonunda çocuklarla yüz boyama etkinliği ve Pınar Kido Süt ikramı gerçekleştirildi.

Deprem bölgesine özel kategori

42. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda jüri değerlendirmeleri sonucunda 7 öğrenci Bisan Bisiklet, 7 öğrenci kablosuz kulaklık, 14 öğrenci profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle ödüllendirilirken, 3 öğrenci de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursunun sahibi olacak. Deprem bölgesinde yarışmaya katılan çocukların resimleri 42. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında değerlendirilecek ve bu yıla özel deprem bölgesindeki atölye çalışmalarına katılan 3 başarılı minik ressama jüri özel ödülü olarak Bisan Bisiklet hediye edilecek.

HABER: EMİR YÜCEL