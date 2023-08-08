22 Ağustos’ta Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak olan toplantıyı dikkatle izlemek gerekiyor.Çünkü petro dolar sisteminin geleceği belirlenebilir.BRICS ittifakının amacı Batı hakimiyetindeki mali düzene son vermek! Bu nedenle blok, ABD dolarını değil, yerel para birimleriyle ticaret yapmayı ve yerel para birimlerini öne çıkarmak için çalışıyor. BRICS, Avrupa'yı yerel para birimleriyle ticaret yapmaya mecbur bırakırsa, ABD doları düşüşe geçebilir.Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Arjantin'in BRICS grubuna alınabileceği tahmin ediliyor. Suudi Arabistan ve BAE, ABD ve diğer Batı ülkelerine her yıl milyonlarca varil petrol ihraç ediyor. Petrol üreten ulusları teşvik etmek, yeni bir mali düzenin yolunu açarak siyasi dünyayı yeniden şekillendirebilir.

Gelelim Batı’ya ,Amerika’da 2024 seçimleri için şimdiden yarış başladı.Söylemler,vaadler çok sert ve iddialı mesela ABD başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., Amerikalılara, orta sınıfın varlıklarını ve özkaynaklarını ellerinden almak için tasarlanmış yozlaşmış hükümete ve kurumsal güce son vereceğine söz verdi. Öte yandan Biden yönetiminin Trump'ın 2024 seçim yarışında etkin kampanya yürütmesini engelleme çabası olarak görülen dava süreçleri tam gaz devam ediyor.Dünya’da tüm siyaset ve finans piyasaların hiç olmadığı kadar kaygan bir zeminde olduğunu söyleyebiliriz.Türkiye açık ekonomi ve maalesef olan biten herşeyden direk etkileniyoruz.Emekli,beyaz yakalı,mavi yakalı kısacası bir ücretle yaşayan aileler zor durumda bunu görüyoruz ve ivedilikle ailelerimizin refahı arttırılmalı diyoruz.Önümüzdeki yıl hissedilir bir düzelme yaşayacağız,bizler bunun için çalışıyoruz,ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz.Enseyi lütfen karartmayın,vatanımız çok güzel ,hep beraber sorunları çözeceğiz.