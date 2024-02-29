Haber: Dinçer Karacalar

"Serserim Benim" adlı bu şarkı, Dinçöz'ün müzikal çizgisinde yeni bir döneme kapı aralıyor.

Suat Sakarya'nın aranjörlüğünde, Enes Bilal Taşçı'nın yönetmenliğinde gerçekleşen klibin prodüksiyonu ise Muharrem Yıldırım Music Production'a ait. Dinçöz'ün görünümünü kusursuza yakınlaştıran makyaj sanatçısı Saime Öztürk ve saç stilisti Mehmet Paris ise şarkının görsel anlatısını tamamlıyor.



"Meset Vadi Villaları"nda çekilen klip, sıradışı atmosferiyle izleyicileri büyülüyor ve şarkının duygusal derinliğine eşlik ediyor. Klipte, Petek Dinçöz'e eşi Nida Bey eşlik ederek, şarkının anlamını güçlendiren birer figür olarak yer alıyorlar.



Ayrıca, klibin moda yönetmenliğini üstlenen ünlü modacı Tolga Çam'ın özgün ve etkileyici tasarımları da dikkat çekiyor. Petek Dinçöz'ün "Serserim Benim" ile başlattığı müzikal serüven, dinleyicilerini etkileyici bir yolculuğa davet ediyor.