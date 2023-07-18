HABER: DİNÇER KARACALAR

Yaz için hareketli bir parçayla sevenlerinin karşısına çıkan Dinçöz, yakın arkadaşı Hakan Altun’un yıllar önce yayımladığı Gül Belalıdr şarkısını yeniden coverladı. Sözü müziği Hakan Altun’a düzenlemesi Sezgin Gezgin’e ait şarkının vokal kısmında Altun sesiyle katkıda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde dijital dünyada dinlemeye açılan şarkının video klibide, Dinçöz’ün yoğun iş temposu sebebiyle yeni çekildi.

Şarkının kadar dinamik ve renkli görüntülerde oluşan video klibi birçok projede birlikte çalıştığı Erkan Nas yönetmenliğinde Kuruçeşme Boaz’da çekildi. Petek Dinçöz'ün klipte giydiği kıyafetleri Tolga Çam hazırladı.