Haber: Damla Oya Erman

NASA'nın Jet İtiş Laboratuvarı (JPL) mühendisleri, 8 Şubat'ta Perseverance'in şu anki konumu olan Jezero Krateri'nde Güneş tutulmasının 68 görüntüsünü keşif aracının ham görüntü deposuna yükledi. Görüntüler, genellikle Kızıl Gezegen'in geniş manzara görüntülerini elde etmek için kullanılan Perseverance'in boyun benzeri direğinin üstündeki iki keşif kamerasından biri olan Sol Mastcam-Z kamerası kullanılarak çekildi.

İlk kez 1877'de Amerikalı gökbilimci Asaph Hall tarafından keşfedilen Phobos, Mars'ın yüzeyinden birkaç bin mil (veya kilometre) yukarıda birkaç bin millik bir yörünge boyunca dönen asteroid büyüklüğünde bir aydır ve gezegene doğru düşmeye devam eder. Zamanla, Mars'ın çekim kuvvetinin etkisiyle parçalanması beklenmektedir.

Phobos ve diğer Mars ayı Deimos'un gizemli oluşum hikayeleri vardır: Bilim insanları, bunların asteroid kuşağından, çarpışmalardan, erken güneş sistemi kalıntılarından veya başka bir senaryodan geldiğinden emin değillerdir.

Henüz hiçbir uzay aracı Phobos'u ziyaret edemedi, ancak yıllar boyunca birkaç kez uçuşlar gerçekleştirdi. Bununla birlikte, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mars'ın Uyduları Keşif (MMX) misyonunu 2026'da Phobos'a göndermeyi planlıyor.

MMX'in büyük görevi numune dönüşü olacaktır: Ufak ayın tozlarını almak ve daha sonra bu taneleri Dünya'ya geri getirmek. Tozlar, Phobos'un oluşum tarihine ve muhtemelen Mars'ın atmosferinin moleküllerinin uzaya uçtuğu ve muhtemelen Phobos'a kadar gittiği, Mars'ın atmosferinin eonlar boyunca neden bu kadar çok şey kaybettiği hakkında daha fazla ipucu verebilir.

MMX, Phobos ve Mars'ın her iki gizemini de çözmeye yardımcı olabilir, çünkü bilim insanları hala Kızıl Gezegen'in neden eonlar boyunca atmosferinin bu kadar çok şey kaybettiğini anlamaya çalışıyor. Araştırma, yaşanabilirlik ve Mars'taki su için de önem taşıyor, çünkü akan su belirli bir yüzey basıncını gerektirir. Perseverance'in görevi de bu karışıma katkıda bulunacak, çünkü eski su izlerini ve yaşanabilir koşulları arıyor.

MMX gibi, Perseverance de bir tür numune dönüş misyonudur - ancak keşif aracına yardıma ihtiyacı olacak. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, 2030'larda Mars'tan numune dönüş misyonu göndermeyi planlıyor. Ancak geçen hafta JPL, devam eden bütçe sorunları nedeniyle birçok MSR çalışanını işten çıkardı.

MSR, karmaşıklığı nedeniyle programdan çıktı ve NASA, ABD bütçesini çözene kadar harcamalarını 2023 seviyelerinde dondurmuş bir devam eden kararla çalışıyor. Süregelen belirsizlik, laboratuvar yetkililerinin bu ay %8'lik bir iş gücü azaltması gerektiğini belirttiği JPL'yi zorladı.